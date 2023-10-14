Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского

В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Фото: Getty Images

В Польше уволили с должности спикера Министерства иностранных дел Лукаша Ясину, который требовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за гибель поляков в Волынской трагедии 1943 года. В мае его отстранили от работы.

Согласно заявлению польского МИД, Лукаш Ясина уволен с должности спикера из-за распространения дезинформации о парламентских выборах.

— Из-за ложной информации о степени подготовки Министерства иностранных дел к организации выборов за границей, предоставленной спикером МИД, Лукаш Ясина был немедленно уволен с должности, — говорится в сообщении.

Сам Ясина подтвердил, что завершает работу в должности спикера МИД. Он заявил, что пресс-секретарь — это как сапер, который может подорваться на мине.

Сейчас смотрят

В мае Лукаш Ясина в интервью одному из польских изданий заявил, что президент Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности от имени Украины за Волынскую трагедию.

В канцелярии президента Польши заявили, что не нужно выносить эту тему в формат публичных заявлений в соцсетях, оставив для более серьезного формата обсуждения. Вскоре журналисты узнали, что Ясину отправили в бессрочный отпуск после инцидента.

Читайте также
В центре Варшавы мужчина залез на памятник и угрожал себя взорвать
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского

Источник: Rzeczpospolita

Владимир Зеленский, МИД, Польша, Украина-Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Военная помощь Украине: Моравецкий уточнил, какое оружие продолжает предоставлять Польша
Матеуш Моравецький
В центре Варшавы мужчина залез на памятник и угрожал себя взорвать
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Главное о важнейших с 1989 года выборах в Польше: кто лидирует и чего ждать Украине
Парламентські вибори в Польщі
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Пообещал ракеты для Patriot и катера: Одессу посетил премьер Нидерландов
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Мощная защита и собственный газ! Энергетики и газовики изучили урок блекаута
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина
В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь