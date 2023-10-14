В Польше уволили спикера МИД, который требовал извинений от Зеленского

В Польше уволили с должности спикера Министерства иностранных дел Лукаша Ясину, который требовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за гибель поляков в Волынской трагедии 1943 года. В мае его отстранили от работы.

Согласно заявлению польского МИД, Лукаш Ясина уволен с должности спикера из-за распространения дезинформации о парламентских выборах.

— Из-за ложной информации о степени подготовки Министерства иностранных дел к организации выборов за границей, предоставленной спикером МИД, Лукаш Ясина был немедленно уволен с должности, — говорится в сообщении.

Сам Ясина подтвердил, что завершает работу в должности спикера МИД. Он заявил, что пресс-секретарь — это как сапер, который может подорваться на мине.

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В мае Лукаш Ясина в интервью одному из польских изданий заявил, что президент Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности от имени Украины за Волынскую трагедию.

В канцелярии президента Польши заявили, что не нужно выносить эту тему в формат публичных заявлений в соцсетях, оставив для более серьезного формата обсуждения. Вскоре журналисты узнали, что Ясину отправили в бессрочный отпуск после инцидента.

Источник: Rzeczpospolita

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