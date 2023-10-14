В Сочи прогремели взрывы, в домах пропал свет

Сегодня на рассвете жители российского города Сочи Краснодарского края слышали несколько взрывов. В некоторых домах пропал свет.

Об этом люди сообщают в местных Telegram-каналах.

Российское Минобороны заявляет о якобы сбитии двух дронов над Черным морем вблизи города.

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Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что около 7:10 утра в Сочи сработала дежурная система противовоздушной обороны: над морем сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений в городе нет.

Также взрывы слышали и жители Адлера.

13 октября на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.

Фото: скриншот

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