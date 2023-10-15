Не исключено, что военные США могут помочь освободить заложников ХАМАСа — Кирби

В воскресенье, 15 октября, представитель Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что не исключает возможности развертывания американских войск на местах освобождения заложников, которые захватили в плен боевики палестинской группировки ХАМАС.

Об этом он сказал в эфире Fox News Sunday пишет американская газета The Hill.

– Мы работаем над этим буквально каждый час, но опять же, для того, чтобы разработать конкретные варианты политики, нужно иметь гораздо больше контекстуальной информации, чем есть сейчас, и мы работаем над этим, – сказал он.

Как пишет издание, ХАМАС удерживает в заложниках более 100 человек, включая гражданских, израильских солдат и неизвестное количество американцев.

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Накануне в Госдепе США сообщали, что 15 американских граждан остаются пропавшими без вести, хотя американские чиновники подчеркнули, что это не означает, что все они находятся в заложниках.

– Нет никаких планов или намерений вводить американские войска на землю, чтобы воевать в этой борьбе между Израилем и ХАМАСом, – добавил спикер.

Отвечая на вопрос, будут ли США вводить войска специально для освобождения американцев, Кирби указал на неопределенность относительно деталей их местонахождения и количества заложников.

– Мы активно пытаемся выяснить, где именно они находятся, я имею в виду Шеннон, мы даже не знаем, сколько их точно. Мы видели небольшую группу, мы знаем, что их может быть больше, они могут быть в разных группах, их могут перемещать, – подчеркнул Кирби, отметив, что США должны быть “осторожными” в своих публичных обсуждениях усилий по возвращению заложников домой.

Напомним, 11 октября Папа Римский Франциск призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных террористами ХАМАС во время нападения на израильские города.

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