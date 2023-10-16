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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Взрывы на участках и погоня за пьяным заместителем: как прошли выборы в Польше

поліція Польща
Фото: Pixabay

В воскресенье, 15 октября, на двух избирательных участках в столице Польши Варшаве прогремели взрывы.

На место прибыли саперы, а полиция оцепила здание, где расположены комитеты.

Также, как сообщает издание RMF 24, в Люблинском воеводстве правоохранителям пришлось преследовать члена избирательной комиссии, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.


Представитель Люблинского воеводского управления полиции Анджей Фиолек, рассказал, что полицейские получили сообщение о том, что водитель Suzuki находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Полицейские заметили автомобиль, но водитель ускорился. Началась погоня. Мужчина не остановился, несмотря на звуковые сигналы, а затем остановился и забежал в дом.

Алкотестер показал, что в организме беглеца было 0,3 промилле алкоголя.

Выяснилось, что мужчина был заместителем председателя одной из избирательных комиссий в Парчевском районе, который находился на перерыве.

Он утверждал правоохранителям, что “только что выпил два пива”. Нарушителя уволили с должности и уже выбрали нового заместителя.

Напомним, утром, 15 октября, в Польше начались парламентские выборы, которые уже назвали “важнейшими с 1989 года”.

По их итогам правящая партия Право и справедливость (ПиС) может получить беспрецедентную третью подряд победу после восьми лет пребывания у власти.

Однако, как свидетельствуют опросы, коалиция оппозиционных сил не намного отстает от ПиС. Поэтому есть интрига, кто сможет сформировать коалицию в польском парламенте и новое правительство.

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Выборы в парламент, Взрыв, парламентські вибори, Польша
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