Жители Газы покидают свои дома перед наступлением ЦАХАЛа, в Израиле эвакуировали целый город

Продолжаются девятые сутки Израильско-палестинской войны. 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала так называемую спецоперацию по “освобождению палестинских земель”.

Террористы начали обстреливать Израиль ракетами и одновременно прорвались на территорию страны. Они убивали и брали в плен всех на своем пути: взрослых, детей, туристов.

В ответ ЦАХАЛ начал наносить ракетные удары по сектору Газа и уже к вечеру освободил почти все захваченные в тот день территории.

Сейчас смотрят

Что происходит в Израиле и секторе Газа на девятый день противостояния читайте в материале Фактов ICTV.

Эвакуация Израильского города Сдерот

На этих выходных армия Израиля должна была начать наземную операцию и наступление на сектор Газа, которое в конце концов пришлось перенести из-за погодных условий.

Для того чтобы гражданские люди не пострадали во время боевых действий Израиль объявил полную эвакуацию города Сдерот, граничащего с сектором Газа.

Как сообщает The Times Of Israel, город подвергся уже 75 прямых ракетных ударов со стороны палестинских боевиков.

Заместитель мэра Сдерота Элад Калими сообщил, что примерно две трети из 30 000 жителей города уже эвакуировались, а большинство оставшихся граждан покинут город сегодня.

Он предположил, что около 10% людей останутся в городе из-за выбора или из-за трудностей.

Всем эвакуированным предлагают временное жилье в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.

Эвакуация людей из сектора Газа

Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью CNN сообщил, что их Вооруженные силы наблюдают “сильный поток” людей, которые покидают северную часть Газы.

Тем временем в Белом доме сообщили, что Египет готов принять американцев из Газы, но ХАМАС препятствует американцам выезжать из Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет, несмотря на то, что Каир согласился разрешить гражданам США въезд в страну.

— Мы сказали президенту Сиси открыть границу, чтобы выпустить американцев. Ситуация на пересечении границы на самом деле сложнее, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Эвакуация украинцев из Газы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналистке Фактов ICTV Анне Боль рассказал, что по его данным сейчас там находятся 260 украинцев и эта цифра может меняться.

По его словам, также очень трудно даже связь поддерживать с этими украинцами, поскольку на территории сектора Газа нет света, воды и постоянно исчезает мобильная связь.

— Ситуация осложняется тем, что нам надо договориться с тремя сторонами. Палестиной — чтобы она выпустили всех граждан Украины, Египтом — чтобы принял их, и Израилем — чтобы в это время не проводил какую-то операцию и пункт пересечения Рафах был безопасен, — пояснил омбудсмен.

Омбудсмен срочно прибыл в Египет, чтобы на месте контролировать эту ситуацию.

Гуманитарная помощь для Газы застряла на границе с Египтом

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил CNN, что тонны жизненно важных гуманитарных товаров для людей в Газе застряли на египетской стороне границы, из-за постоянных обстрелов единственного работающего пункта пропуска Рафах.

Палестинский пограничник сообщил CNN, что Египет заблокировал ворота перехода бетонными плитами. Впрочем власти Египта опровергли это, заявив, что сторона Газы была повреждена неоднократными израильскими авиаударами.

Как сообщает The Guardian, госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки по Ближнему Востоку заявил журналистам, что пункт пропуска Рафах между Египтом и Газой будет вновь открыт.

Блинкен добавил, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем вводят механизмы для получения помощи тем, кто в ней нуждается.

Израиль возобновил водоснабжение в Газу

Министр энергетики и водных ресурсов Израиля Израиль Кац заявил, что водоснабжение было восстановлено в “конкретной точке” в Газе, но не предоставил дополнительных подробностей.

Между тем гуманитарные работники в Газе говорят, что вода в регионе так и не появилась.

Количество убитых в результате боевых действий в Израиле и секторе Газа

Как сообщает Минздрав Газы, с 7 октября количество погибших в секторе возросло до 2670 человек. Еще около 9600 человек получили ранения на территории, которая находится под контролем ХАМАС.

Отмечается, что количество погибших на палестинской стороне за девять дней уже больше, чем во время войны в Газе в 2014 году, когда в течение 50 дней погибли 2250 жителей Газы. Тогда также погибли 66 израильских военных и пятеро мирных жителей.

Между тем Армия обороны Израиля сообщила CNN, что количество погибших в результате нападения палестинской террористической организации ХАМАС 7 октября пока превышает 1400 человек.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.