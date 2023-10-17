Не знаю, зачем туда полезли: оккупанты могут уйти в отпуск только за деньги – перехваченный разговор
Российские оккупанты могут уйти в отпуск только за деньги, а стоит такая возможность очень дорого.
Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговоре солдата РФ со знакомой.
Он поделился мыслями об отмывании денег российским высшим руководством на войне против Украины.
— Здесь кое-кто пошел за деньги, если по одному человеку будут отпускать, то у нас последний человек уйдет через полтора года. Деньги отмывают большие, да и все. Да и Путин тоже бабки отмывает. Да не знаю, зачем вообще туда полезли. Хотя на своей земле не может ума дать, — утверждает оккупант.
Россияне жалуются на то, что не могут пойти в отпуск. А те оккупанты, кого отпускают, платят за это взятку высшему руководству РФ, утверждает он.
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