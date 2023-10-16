Бедрак Виктория, редактор ленты
В Курской области продолжают имитировать строительство оборонительных рубежей — ЦНС
Подполье в Курской области РФ сообщает об очередной волне активизации монтажа заграждений вдоль границы. При этом местное руководство и коммерческие структуры совместно разворовывают бюджет, выделенный под бетонные укрепления.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Отмечается, что вместо строительства бетонных инженерных сооружений, в соответствии с распоряжениями российского правительства, местные власти заставляют коммерческие структуры Курской области за свой счет закупать крупные партии колючей проволоки и бесплатно передавать строительную технику на нужды ВС РФ и пограничной службы.
Сейчас смотрят
Ранее в ЦНС сообщали, что донецкие морги переполнены телами военных РФ.
Фото: ЦНС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023