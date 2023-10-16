В Курской области продолжают имитировать строительство оборонительных рубежей — ЦНС

Подполье в Курской области РФ сообщает об очередной волне активизации монтажа заграждений вдоль границы. При этом местное руководство и коммерческие структуры совместно разворовывают бюджет, выделенный под бетонные укрепления.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что вместо строительства бетонных инженерных сооружений, в соответствии с распоряжениями российского правительства, местные власти заставляют коммерческие структуры Курской области за свой счет закупать крупные партии колючей проволоки и бесплатно передавать строительную технику на нужды ВС РФ и пограничной службы.

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Фото: ЦНС

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