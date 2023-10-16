Выборы в парламент Польши: Дуда впервые прокомментировал результаты

Президент Польши Анджей Дуда сделал первое официальное заявление по результатам парламентских выборов. Он не уточнил, кому планирует доверить миссию по формированию нового правительства, однако призвал дождаться официальных результатов.

В своей речи Дуда сосредоточился на явке избирателей, отметив, что она “наивысшая за весь период свободной, суверенной, независимой Польши”.

Он добавил, что каждые выборы являются тестом на то, насколько польское общество является демократическим и зрелым.

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– Мы показали, что ответственно берем дело в свои руки. Эта почти 73% явка избирателей – фантастический результат, – отметил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что теперь следует дождаться официальных результатов парламентских выборов. По словам польского лидера, избирательная комиссия может объявить их во вторник днем, 17 октября.

Он также поблагодарил всех, кто заботился о безопасности избирательного процесса, учитывая войну РФ против Украины и гибридные атаки со стороны Беларуси.

– Демократия в Польше стабильна, я очень рад этому. Я рад, что есть голос польского общества. Какова его воля – мы точно завтра увидим. Она становится все более понятной, — подчеркнул Дуда.

Он также заранее поздравил победителей выборов, “новых депутатов и сенаторов, которые займут места в новом парламенте”.

Выборы в Польше: кто лидирует

По результатам подсчета более 78% голосов, на выборах в Сейм лидирует партия власти Право и справедливость (36,83%).

На втором месте – оппозиционная Гражданская коалиция Дональда Туска (29,29%).

На третьей позиции – блок Третий путь (14,48%), на четвертой – партия Левица (8,34%), на пятой – Конфедерация (7,23%).

Именно результаты выборов в Сейм должны определить, кто сможет получить большинство или же сформировать коалицию и новое правительство.

Правящая партия Право и справедливость, похоже, не получит достаточного количества мандатов в Сейме, чтобы в третий раз сформировать правительство. Для этого необходимо иметь 231 мандат.

Шанс на создание коалиции имеют три оппозиционные партии – Гражданская коалиция, Третий путь и Левица.

Источник: RMF24, PAP

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