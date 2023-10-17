Будет ли Третья мировая война из-за ситуации вокруг Израиля – три сценария

Нападение боевиков группировки ХАМАС на Израиль спровоцировало цепную реакцию. Стороны начали искать союзников не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами. Есть ли угроза Третьей мировой войны, если к конфликту присоединятся Иран, США и Китай — возможные сценарии развития событий от экспертов в сюжете Фактів тижня.

Будет ли Третья мировая война

Это произойдет, если к войне против Израиля присоединится Иран, убежден политтехнолог Михаил Шейтельман. А эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах добавляет, что Тегеран и Москва заинтересованы в открытии второго фронта на Ближнем Востоке.

— Для большинства стран Персидского залива эта ситуация такова, что они не готовы поддерживать ХАМАС. Вместе с тем, если начнется наземная операция армии обороны Израиля, они вынуждены будут реагировать, — объясняет директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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По мнению востоковеда Михаила Якубовича, Израиль сейчас стоит перед сложным выбором — либо он устроит “жесткую резню” в секторе Газа, которая вряд ли добавит ему симпатий во многих частях мира, или же проведет какую-то ограниченную операцию.

Ситуация накаляется с каждым часом, параллельно происходит консолидация сил вокруг обоих лагерей. Катар угрожает миру прекратить газоснабжение, если бомбардировки Газы не прекратятся. А он является крупнейшим экспортером, который помог вытеснить РФ с глобального рынка.

Кроме того, Пакистан пообещал ХАМАСу оружие. Вмешалась в конфликт и исламистская организация Хезболла, которая обстреливает Израиль из Ливана, и заявляет о возможном полномасштабном присоединении к войне.

А это как минимум десятки тысяч хорошо обученных боевиков, отмечает Шейтельман, то есть — полноценная армия.

— Это не партизаны, как ХАМАС… У них есть ракеты, и ракеты совершеннее, чем у ХАМАСа, который делает их сам. А Хезболла благодаря Ливану, Сирии получала профессиональные ракеты фабричного изготовления, — добавляет он.

Фараджаллах считает, что Хезболла, скорее всего, выполнит свои угрозы и вторгнется на территорию Израиля с севера, подтянув силы еще и из Сирии, соответственно, спровоцировав столкновения на Голанских высотах.

Однако главным донором, поставщиком оружия и идеологом ХАМАСа эксперты называют Иран. Он же и главный бенефициар конфликта. Есть даже версия, по которой Иран, Хезболла и ХАМАС могли совместно планировать вторжение в Израиль.

— Иран так или иначе задействован в этой операции. Хочет таким образом консолидировать Ближний Восток вокруг себя. Это один из столпов иранской стратегической культуры, пан-исламизм, и такое развитие ситуации очень опасно, — отмечает Семиволос.

Сценарии развития событий в конце концов во многом будут определять мощные игроки с других континентов. И это уже масштабировало события на Ближнем Востоке. Главный стратегический партнер Израиля, конечно же, Соединенные Штаты. И они с помощью и публичными заявлениями не медлили.

— Уже сейчас у берегов Израиля одна авианосная группировка США стоит, вторая туда идет. По боевой мощи это как армия Ирана. Один авианосец, чтобы вы понимали, это больше, чем весь Черноморский флот РФ, – объясняет политтехнолог Шейтельман.

На противоположном полюсе за всем этим наблюдает Китай, который в случае чего может поддержать Иран.

— Китай будет поддерживать любые противостояния, которые нанесут ущерб авторитету США. Ему это выгодно, и неважно – где и с кем, – считает Фараджаллах.

Пока же Пекин держит дистанцию и паузу, но, как замечает Семиволос, он в последние несколько лет активно сотрудничал с Ираном.

Сценарии развития событий на Ближнем Востоке

Что же может стать спусковым крючком большой войны, и на самом ли деле она возможна? Эксперты рассматривают несколько сценариев. Первый – все ограничится войной между Израилем и ХАМАСом.

– Это не будет апокалиптическая война на многие месяцы, потому что иначе Израиль испортит отношения со многими соседними странами. И возможно тогда включение Ливана, более широкое включение Ирана. Но не в интересах Израиля и его арабских соседей, прежде всего стран Персидского залива, чтобы этот конфликт продолжался очень долго и превратился в такое кровавое противостояние, по сути, как сейчас у нас в Украине, — говорит Якубович.

Второй сценарий – в конфликт, еще и по полной, включится Хезболла. Этот процесс уже начался. Тогда война принесет региону гораздо больше жертв и разрушений и точно затянется на длительное время. Впрочем, есть третий сценарий — он самый худший.

— Это когда в войну вступает Иран, потому что Хезболла — это действительно прокси Ирана, то есть люди подготовлены и вооружены Ираном. Ими управляют иранские генералы. Так вступит ли сам Иран в войну? Вероятность этого очень мала, но есть. Как только вступает Иран — считайте, что мы в Третьей мировой войне. В смысле, что тогда вся эта ситуация будет только эскалироваться, какие-то страны будут присоединяться, каждый будет выбирать сторону в этой войне, — объяснил Шейтельман.

Тогда против Ирана свою военную мощь сразу применят США, которые сейчас, по словам Якубовича, пытаются сыграть ключевую роль в нормализации, потому что они чувствуют, что почва теряется.

Впрочем, столь большая война не выгодна ни Западу, ни Ирану. По крайней мере, пока этот худший сценарий не так вероятен. Тегеран не заинтересован открыто вступать в войну.

Между тем из потенциальных посредников, урегулирующих конфликт и получивших дивиденды, уже выстроилась очередь. И в ней российский диктатор Владимир Путин. Зная его методы, можно предположить, что дальше захочет освободить русскоязычных палестинцев.

Но самый волнующий вопрос — как новые вызовы на Ближнем Востоке могут повлиять на Украину? По крайней мере, сейчас о смещении фокуса внимания и возможном уменьшении военной поддержки речь не идет. Глава Пентагона Ллойд Остин уже заявил, что США – самая влиятельная страна в мире, поэтому ей хватит сил одновременно поддерживать и Израиль, и Украину.

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