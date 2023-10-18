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Юлия Соколова, редактор ленты

Байден готовит запрос в Конгресс на $100 млрд для Украины и Израиля – Bloomberg

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с запросом о помощи для Украины и Израиля на сумму около $100 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Помимо оборонной поддержки для Израиля и Украины, дополнительный запрос Белого дома будет включать финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности для Тайваня.

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Комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку для Израиля после нападения террористов ХАМАС и облегчить оказание помощи Киеву.

Как отмечает Bloomberg, включение в этот же запрос финансирования безопасности границ США может помочь заручиться поддержкой среди республиканцев в Конгрессе. Представители Республиканской партии уже давно связывают дополнительную помощь другим государствам с решением проблемы притока мигрантов в США.

Источник сообщил агентству, что детали пакета все еще прорабатываются. Сумма в $100 млрд должна возместить расходы на весь финансовый год.

Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал помощь Украине на $24 млрд, охватывал только трехмесячный период. Он пока не одобрен Конгрессом.

Издание предполагает, что объем нового запроса Байдена на $100 млрд может встретить сопротивление в Палате представителей США, где существуют разногласия между республиканцами по сокращению расходов и помощи другим странам.

Конгрессмен Джим Джордан, которого выдвигают на должность следующего спикера Палаты представителей, скептически настроен по поводу помощи Украине. А консерваторы потребовали, чтобы пакет поддержки Израиля не был привязан к дальнейшей помощи Киеву.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что ожидает, что Белый дом направит запрос “до конца этой недели”. И этот запрос должен включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

– Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, поскольку потребности большие как в Израиле, так и в Украине, – подчеркнул Шумер.

Разговоры о новом пакете для Украины и Израиля: что известно

Ранее западные СМИ сообщали, что Белый дом и законодатели в Конгрессе обсуждают возможность объединить в один запрос помощь Израилю и Украине.

Такой шаг предложили демократы и республиканцы, поддерживающие Украину. По их мнению, это поможет обеспечить дополнительное финансирование Киева, несмотря на противодействие некоторых республиканцев.

Джо Байден в свою очередь отмечал, что США способны позаботиться о помощи Украине и Израилю одновременно.

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Вашингтон, США

Источник: Bloomberg
Война в Израиле, Война в Украине, військова допомога, Джо Байден, Конгресс США, США
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