Удар по больнице в Газе нанес ХАМАС — Байден
Президент США Джо Байден во время речи в Израиле, где находится с визитом солидарности, заявил, что взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе вызвали боевики ХАМАСа.
— Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И исходя из того, что я видел, похоже, что это было сделано другой стороной, а не вами. Но многие люди не уверены в этом. Поэтому мы должны преодолеть многие вещи, — подчеркнул он.
Байден отметил, что Соединенные Штаты сегодня вместе с народом Израиля и готовы обеспечивать всем необходимым для защиты, а “ХАМАС не представляет весь палестинский народ и принес ему только страдания”.
— Я с нетерпением жду основательную дискуссию о том, куда мы все пойдем дальше, — говорит Байден, обращаясь к премьеру Беньямину Нетаньяху.
В завершение речи он сказал, что гордится мужеством, преданностью и храбростью израильтян.
Именно из-за удара по больнице в Газе Джо Байден отменил поездку в Иорданию, где должен был сегодня состояться четырехсторонний саммит — с королем Абдаллой II, президентом Египта и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Источник: The Times of Israel
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