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Требуют от Израиля прекратить огонь: активисты ворвались в Капитолий

Требуют от Израиля прекратить огонь: активисты ворвались в Капитолий

Пропалестинские активисты ворвались в американский Капитолий.

Они устроили акцию в поддержку Палестины и требуют прекратить бомбежку сектора Газа и военную помощь Израилю.

Отмечается, что большая группа протестующих вошла в офисное здание. В результате таких действий протестующих были арестованы несколько человек.

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— Демонстрации запрещены в зданиях Конгресса. Мы призывали протестующих прекратить демонстрацию, а когда они не подчинились, мы начали их арестовывать, — сообщает полиция.

Полиция Капитолия не подтвердила количество задержанных.

Возле Капитолия собралась большая толпа, чтобы “поддержать тех, кого арестовали внутри”.

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Требуют от Израиля прекратить огонь: активисты ворвались в Капитолий

Фото: скрин с видео

Источник: The Hill
Израиль, Война в Израиле, Палестина, США
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