Требуют от Израиля прекратить огонь: активисты ворвались в Капитолий
Пропалестинские активисты ворвались в американский Капитолий.
Они устроили акцию в поддержку Палестины и требуют прекратить бомбежку сектора Газа и военную помощь Израилю.
Отмечается, что большая группа протестующих вошла в офисное здание. В результате таких действий протестующих были арестованы несколько человек.
— Демонстрации запрещены в зданиях Конгресса. Мы призывали протестующих прекратить демонстрацию, а когда они не подчинились, мы начали их арестовывать, — сообщает полиция.
Полиция Капитолия не подтвердила количество задержанных.
Возле Капитолия собралась большая толпа, чтобы “поддержать тех, кого арестовали внутри”.
Фото: скрин с видео
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