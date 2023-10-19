Требуют от Израиля прекратить огонь: активисты ворвались в Капитолий

Пропалестинские активисты ворвались в американский Капитолий.

Они устроили акцию в поддержку Палестины и требуют прекратить бомбежку сектора Газа и военную помощь Израилю.

Отмечается, что большая группа протестующих вошла в офисное здание. В результате таких действий протестующих были арестованы несколько человек.

Сейчас смотрят

— Демонстрации запрещены в зданиях Конгресса. Мы призывали протестующих прекратить демонстрацию, а когда они не подчинились, мы начали их арестовывать, — сообщает полиция.

Полиция Капитолия не подтвердила количество задержанных.

Возле Капитолия собралась большая толпа, чтобы “поддержать тех, кого арестовали внутри”.

Фото: скрин с видео

Источник : The Hill

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.