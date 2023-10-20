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Юлия Захарченко, редактор ленты

Поставки ATACMS и использование активов РФ: Зеленский поговорил с Байденом

Поставки ATACMS и использование активов РФ: Зеленский поговорил с Байденом
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Они обсудили важные темы, в частности усиление возможностей Украины.

— Поставка ATACMS вдохновляет украинцев, а наши воины используют их на поле боя. Мы обсудили дальнейшее усиление наших возможностей дальнего действия, — утверждает глава государства.

Зеленский добавил, что во время визита специального представителя США Пенни Прицкер в Украину начались продуктивные переговоры о возможных путях использования замороженных российских активов.

В то же время президент проинформировал Байдена о последнем законе о политически значимых лицах, принятом украинским парламентом, который продвигает реформы на пути к началу переговоров о полноценном членстве в Европейском Союзе.

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Глава государства поддержал визит президента США в Израиль с целью поиска мира и защиты жизни гражданского населения. Лидеры также обсудили следующие совместные шаги по продвижению Формулы мира Зеленского.

В частности, он поддержал решение США направить представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца. По словам президента, Украина благодарна за важную и постоянную поддержку США в борьбе за свободу и против российской агрессии.

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Источник: Офис президента
активи РФ, Война в Украине, Владимир Зеленский, Деньги, Джо Байден, Ракета, Украина-США
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