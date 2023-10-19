ВСУ уничтожили российские войска, которые угрожали Эстонии — глава МИД

Эстония готова больше помогать Украине в войне против российского врага, ведь украинские военные на самом деле воюют и за эстонский народ.

Об этом на форуме под эгидой Атлантического совета заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает Укринформ.

По словам министра, до 90% населения Эстонии понимают, что украинцы воюют за них и вместо них.

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Например, в 2016-2017 годах у российско-эстонской границы постоянно в боевой готовности находились около 120 тысяч военных РФ. По словам главы МИД, был только один вопрос, отдаст ли Путин приказ.

Но с прошлого года этих российских военных отправили на фронт в Украину и большинство этих войск уже просто не существует.

— Мы были готовы и не боялись. Но их послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы. И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективный и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина воюет именно с этим, — сказал Тсахкна.

Для Эстонии российская война против Украины несет экзистенциальную угрозу — она будет определяющим моментом для будущего трансатлантической безопасности. Если же Украина ради мира уступит свои территории, то это лишь подпитает Россию к новой агрессии.

Именно поэтому Эстония сосредоточена на трех ключевых направлениях: поддержка Украины, повышение цены за войну для РФ и борьба с безнаказанностью.

— Наша первая задача, — помочь Украине выиграть эту войну, добиться устойчивого мира и восстановления. Нашим интересам также соответствует расширение зоны безопасности и стабильности в Европе, — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Он также отметил, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу и к НАТО. Европа должна сделать все, чтобы российский диктатор Путин не смог разрушить европейское единство.

Заметим, что сейчас Эстония тратит на помощь Украине около 1% ВВП.

Источник : Укринформ

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