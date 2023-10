ХАМАС освободил двух американских заложниц, похищенных во время первого нападения на Израиль

Двое освобожденных американских заложниц, которых похитили представители ХАМАС во время первой атаки против Израиля почти две недели назад, сейчас находятся под опекой Армии обороны Израиля.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари во время пресс-конференции в Тель-Авиве, сообщают иностранные журналисты.

По его словам, Джудит Тай Раанан и ее 17-летняя дочь Натали Раанан теперь находятся в руках Сил безопасности на территории Израиля.

*Comunicado da assessoria de imprensa do Gabinete do Primeiro-Ministro em nome do Responsável pelos Sequestrados e Desaparecidos:*

Esta noite (sexta-feira), dia 20 de outubro de 2023, Judith Tai Raanan and Natalie Shoshana Raanan foram libertadas das mãos da organização… pic.twitter.com/DNMuVg7acU

— Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) October 20, 2023