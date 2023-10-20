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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Премьерка Италии Мелони разошлась с партнером Джамбруно после его сексистских комментариев

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони разошлась со своим партнером, тележурналистом Андреа Джамбруно после его сексистских комментариев в адрес коллеги-женщины.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

У пары есть семилетняя дочь.

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— Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, через которые мы прошли, и за то, что он подарил мне самое важное в моей жизни — нашу дочь Джиневру. Наши пути на некоторое время разошлись, и пришло время признать это, — написала она в своих соцсетях.

Напомним, в августе в Италии разгорелся скандал после того, как журналист и партнер премьера Джорджии Мелони предположил, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут напиваться.

Во время шоу Джамбруно согласился со словами редактора газеты Libero Пьетро Сенальди о том, что если женщины хотят избежать изнасилования, то прежде всего, они должны не терять сознание и держать себя в руках.

Несмотря на это, оба мужчины осудили насильников и назвали их “волками”, но их комментарии вызвали бурю в социальных сетях.

Люди начали обвинять Джамбруно в том, что он перекладывает вину за изнасилование на жертву.

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Италия, Розлучення, секс-скандал
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