В Газе погибла 24-летняя харьковчанка Лейла Хижи: у нее осталась новорожденная дочь

Во вторник 17 октября в результате обстрела сектора Газа погибла украинка Лейла Хижи. Она с дочкой была в доме родителей мужа, когда в здание попала ракета.

Девушке было всего 24-года, ее новорожденный ребенок остался без матери.

– Утром 17 октября Лейла была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала израильская ракета. Обе были ранены, их отвезли в больницу, куда вечером доставили еще около ста раненых после взрыва во дворе больницы Аль-Ахли, где погибло, по разным данным, от 300 до 500 человек. Лейлу спасти не смогли, – рассказывают родственники.

На момент ракетного обстрела муж погибшей находился в Египте.

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Как рассказали родственники погибшей, Лейла Хижи родилась в Харькове. Ее мать — украинка Светлана Куликова, а отец — палестинец Гхази Хижи. Мужчина приехал в Украину на учебу, где и познакомился с будущей женой. В Палестину они переехали после того, как Гхази закончил учебу.

Лейла училась в Женском колледже университета Аль-Азхар в Каире до 2021 года. Через год девушка вышла замуж и работала в салоне красоты.

По словам брата девушки Заида Хижи рассказал, что после того, как семья уехала из Харькова, у Лейлы оставалось только украинское свидетельство о рождении.

В июле 2022 года она обратилась в украинское консульство в Турции, чтобы получить паспорт. Впрочем процесс затянулся из-за того, что адрес прописки Лейлы в Украине находился на территории, которая в то время была оккупирована россиянами.

Из Турции Лейла с мужем отправились в Египет. Позже девушка вернулась в Газу, где родила дочь Елену.

Муж оставался в Египте. С начала время боевых действий Лейла с дочерью находились в Газе. Семья украинки сразу попросила помочь с эвакуацией, однако она сорвалась.

Семья обратилась в украинское консульство в Египте с просьбой помочь вывезти дочь Лейлы к отцу. Эвакуация постоянно откладывается.

Война в Израиле

7 октября около 06:30 утра в Израиле прогремели взрывы. ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности”с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

20 октября израильские военные получили “зеленый свет” на ввод войск в сектор Газа в любой момент, когда они будут готовы.

Фото: Ґрати

Источник: Ґрати

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