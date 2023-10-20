Варварский метод борьбы: глава Еврокомиссии объяснила, чем похожи РФ и ХАМАС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила Россию и террористическое формирование ХАМАС, отметив, что они похожи.

Такое заявление она сделала в ходе выступления в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что как российский диктатор Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли, так и ХАМАС при поддержке Ирана стремится уничтожить Израиль.

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– Россия – покупатель оружия у Ирана – внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС схожи. Как сказал президент Зеленский, их “суть одинакова”. Оба намеренно разыскивали невинных мирных жителей, включая младенцев и детей, чтобы убить и взять в заложники. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и до Индо-Тихоокеанского региона, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она предупредила об угрозе расширения конфликта на Ближнем Востоке на фоне войны в Израиле. По словам фон дер Ляйен, “Иран, покровитель ХАМАС, хочет только разжечь огонь хаоса”.

Она добавила, что террористы ХАМАС не остановятся, а потому Израиль имеет право защищаться “в соответствии с гуманитарным правом”.

– И перед лицом этого ужаса существует только один возможный ответ со стороны таких демократических стран, как мы: Мы стоим на стороне Израиля, — заявила глава Еврокомиссии, добавив, что “палестинский народ тоже страдает от террора ХАМАС”.

Как объяснила фон дер Ляйен, войны в Украине и Израиле побуждают Европу и США быть объединеными ради защиты демократии.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия и ХАМАС несут “одинаковое зло”. Задекларированные ими намерения разные, “но суть одна”. Об этом свидетельствуют идентичные кадры в Украине и Израиле с расстрелянными автомобилями и телами замученных людей.

А президент США Джо Байден сравнил диктатора Путина и террористов ХАМАС. По его словам, у них есть “кое-что общее”, поскольку оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократическую страну.

Источник : Еврокомиссия

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