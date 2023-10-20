Ответ США: Китай ограничил экспорт графита, необходимого для изготовления аккумуляторов для электромобилей

В пятницу Министерство торговли и Главное таможенное управление Китая сообщили о планах по ограничению экспорта графита — минерала, имеющего решающее значение для производства аккумуляторов для электромобилей (EV), — по соображениям национальной безопасности.

Как пишет американский телеканал CNN, это заявление было сделано всего через несколько дней после того, как США ввели дополнительные ограничения на виды полупроводников, которые американские компании могут продавать китайским фирмам.

— В настоящее время и Китай, и западные страны ведут борьбу за “синицу в руках”, демонстрируя, как часто распространяются протекционистские меры. Третий закон Ньютона о том, что каждое действие вызывает противодействие, применим и здесь, — говорит Стефан Легге, руководитель отдела исследований налоговой и торговой политики Университета Санкт-Галлена (Швейцария).

Он добавляет, что обе стороны, как Китай, так и США, понимают, “как дорого обходится геополитика, если она берет верх над экономикой”.

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Китай, занимающий доминирующее положение в мире по добыче и переработке графита, заявил, что с декабря потребуются разрешения на экспорт синтетических графитовых материалов, включая высокочистые, высокопрочные и высокоплотные варианты, а также природного чешуйчатого графита.

Институт энергетических исследований (Institute for Energy Research), расположенный в Вашингтоне, считает, что автопроизводители пытаются наладить поставки графита из источников за пределами Китая, поскольку спрос на батареи для электромобилей опережает другие виды использования материала.

По данным Международного энергетического агентства, мировые продажи электромобилей, включая автомобили, работающие исключительно на аккумуляторных батареях, и гибриды, стремительно растут.

В прошлом году объем продаж превысил 10 млн единиц, что на 55% больше, чем в 2021 году, а в этом году, по прогнозам агентства, он достигнет почти 14 млн автомобилей.

По данным Геологической службы США, с 2018 года рынок графита, используемого в аккумуляторах, вырос в мире на 250%. В прошлом году ведущим производителем графита в мире был Китай, на долю которого пришлось около 65% мирового производства, говорится в сообщении.

Помимо EV, графит широко используется в полупроводниковой, аэрокосмической, химической и сталелитейной промышленности.

Ограничения на экспорт галлия и германия

Ограничение экспорта было объявлено на фоне давления на Китай со стороны правительств различных стран в связи с его коммерческой и торговой практикой. Уже более года он находится в состоянии технологической войны с США и их союзниками в Европе и Азии за доступ к современным микросхемам и оборудованию для их производства.

В июле Пекин ввел ограничения на экспорт галлия и германия — двух минералов, необходимых для производства полупроводников. Через месяц поставки этих материалов за рубеж сократились до нуля.

Иван Лам, старший аналитик компании Counterpoint Research, говорит, что ранее Китай уже вводил временные ограничения на экспорт графита, что не имело большого влияния на промышленность, и добавляет, что новые правила не являются “полным запретом”. Тем не менее, по его прогнозам, цены будут расти.

— Мы считаем, что средняя цена на графит в будущем продолжит расти из-за дисбаланса спроса и предложения, включая Россию, которая была одним из основных поставщиков графита до войны между Россией и Украиной, — сказал он.

Китай занимает значительное место в мировой цепочке поставок важнейших минералов, необходимых для производства батарей для электромобилей. По данным Министерства энергетики США, он перерабатывает 60% мирового объема лития и 80% кобальта.

Источник : CNN

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