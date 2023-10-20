Войны в Украине и Израиле являются переломным моментом для демократий — реакция Украины и мира на обращение Байдена

Накануне президент США Джо Байден в Овальном кабинете выступил с обращением к американскому народу. В своей речи он заявил, что лидерство Америки держит мир вместе и поэтому надо продолжить финансирование помощи Украине и Израилю.

По словам Байдена, это будет инвестиция в американскую безопасность на несколько поколений.

Американский президент также осудил боевиков ХАМАС и российского диктатора Владимира Путина и заявил, что атаки на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

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Факты ICTV собрали реакцию Украины и мировых СМИ на речь Байдена.

Мировые СМИ

Издание New York Times отмечает, что в своей речи Байден привел аргументы, что помощь Соединенных Штатов Израилю и Украине отвечает интересам глобальной стабильности и национальной безопасности.

По его словам, и Украина, и Израиль стоят перед угрозой уничтожения со стороны тиранов и террористов. А когда террористы и диктаторы не платят цену за свой террор, они вызывают больше хаоса, смертей и разрушений.

Ранее Джо Байден направил запрос о предоставлении помощи двум странам в размере 74 млрд долларов, которые пойдут на вооружение и военную технику.

Американское издание The Washington Post отмечает, что заявления президента Джо Байдена об усилении военной помощи Украине и Израилю является ярким свидетельством его попытки связать два глобальных кризиса, которые коснулись большей части его президентства.

Насущным политическим вопросом для Байдена является то, сможет ли он обеспечить поддержку общественности для помощи Израилю и Украине, ведь республиканцы все осторожнее относятся к предоставлению большей помощи Украине. Хотя они с энтузиазмом поддерживают помощь Израилю.

Британское издание The Guardian также указывает, что в своей речи президент США пытался сплести воедино конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, чтобы убедить уставших от войны избирателей и республиканцев в необходимости выполнения обязательств Соединенными Штатами.

Для Байдена обе войны стали серьезным дипломатическим испытанием. Хотя вряд ли можно сравнивать войны в Украине и на Ближнем Востоке, но для Байдена это способ убедить Конгресс не отступать от помощи обеим странам.

Телеканал CNN также основное внимание обратил на то, что Байден сказал, что войны в Украине и Израиле являются битвой между мировыми демократиями и автократиями.

Джо Байден изложил ставки для американского народа, назвав войны императивом национальной безопасности и критическим моментом для будущего американского лидерства и демократии во всем мире. Президент отметил, что противники и конкуренты сейчас внимательно наблюдают за действиями Соединенных Штатов.

— Если мы отступим и позволим Путину уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире вдохновятся и попытаются сделать то же самое. Риск конфликта и хаоса может распространиться на другие части мира — в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, особенно на Ближнем Востоке, — сказал Байден.

Поскольку общественное мнение о предоставлении военной помощи Украине за последний год уменьшилось, Байден пытался объяснить этот процесс, связав его с американскими рабочими местами. Ведь военные склады США надо пополнять после того, как определенное вооружение поехало в Украину. А это означает, что американцы имеют возможность работать на заводах и производить оборудование, которое защищает Америку.

Стоит заметить, что общественное мнение о помощи США является неоднозначным.

Издание The Wall Street Journal сосредоточило внимание на словах Джо Байдена о пребывании мира на так называемом переломном этапе истории. И именно поэтому Америка должна продолжить помогать и Украине, и Израилю бороться.

По словам президента, американские ценности делают из США партнера, с которым хотят работать другие страны. А потому подвергнуть все это риску и уйти от Украины или повернуться спиной к Израилю того не стоит.

Издание Spiegel отмечает, что США просто не могут и не позволят победить террористам вроде ХАМАС или тиранам вроде лидера Кремля Владимира Путина.

Предложенный президентом США новый пакет помощи, сумма которого пока не называется, должен позаботиться о том, чтобы на Ближнем Востоке видели в Израиле сильного игрока, а Украина — продолжала защищать себя от России.

Деньги на помощь должен выделить Конгресс, но сейчас Палата представителей Конгресса не имеет лидера. Также остается открытым вопрос, будет ли иметь такой пакет шансы, когда парламент снова полноценно заработает.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку и подчеркнул, что цель для обеих стран является общей — защитить свободный образ жизни для всех наших народов.

Зеленский также поблагодарил Вашингтон за непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать.

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала речь Байдена одной из лучших за его каденцию. И это признали даже оппозиционные политики.

— Такая мощная и публичная позиция президента и двухпартийная поддержка в Конгрессе дает нам основания для оптимизма относительно возможности одобрения запроса Администрации обеими палатами Конгресса, — отметила Маркарова.

Посол Украины так же поблагодарила Джо Байдена и США за поддержку Украины в борьбе против РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что призыв Байдена продолжать поддерживать Украину и Израиль — является вопросом национальной безопасности и для Штатов.

— Сейчас речь идет о борьбе демократии с автократическим миром, который в последнее время решил, что он должен захватить огромную часть стран мира, чтобы установить там автократический режим. Именно так трактуется речь господина Байдена. Поэтому я более чем уверен, что не только Соединенные Штаты, а и все без исключения партнеры будут оказывать нам помощь. Наша задача — защищать нашу страну, убивать врага как можно больше, чтобы скорее достичь нашей победы, — заявил Данилов.

А еще секретарь СНБО уверен, что Украина непременно получит новую помощь от США.

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