Военный корабль ВМС США перехватил три ракеты вблизи Йемена — Пентагон
Эсминец Военно-морских сил США Carney перехватил несколько ракет и БпЛА неподалеку от берегов Йемена, что на юге Аравийского полуострова.
Сначала об этом написали американские СМИ, а впоследствии это подтвердил представитель Министерства обороны США, генерал Патрик Райдер.
По данным прессы, корабль, который перехватывал ракеты, сейчас находится в Красном море.
Патрик Райдер заявил, что американский эсминец перехватил три крылатые ракеты и около восьми беспилотников.
По предварительным данным, эсминец США не был целью ни одной из ракет или БпЛА. В Пентагоне также отказались окончательно утверждать, что было целями ракет и дронов.
— Мы не можем точно сказать, на что были направлены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена в северном направлении вдоль Красного моря, возможно, на цели в Израиле, — заявил Райдер на брифинге в Пентагоне.
Представитель Пентагона добавил, что эсминец Carney сбил три ракеты, которые запускались с земли, а также несколько беспилотников, которые были запущены поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене.
Райдер заявил, что ракеты были сбиты, поскольку они “представляли потенциальную угрозу”, исходя из их профиля полета, добавив, что США готовы сделать все необходимое “для защиты наших партнеров и наших интересов в этом важном регионе”. Он сказал, что США все еще оценивают, что было целью этих ракет.
По словам Райдера, никто из американских военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.
Справочно. Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю. На прошлой неделе в йеменской Сане, которую удерживают повстанцы-хуситы, все еще воюющие с коалицией во главе с Саудовской Аравией, демонстранты заполонили улицы, размахивая йеменскими и палестинскими флагами.
На прошлой неделе Абдель-Малек аль-Хути, лидер повстанческой группировки, предостерег США от вмешательства в конфликт между Израилем и ХАМАС, угрожая, что его силы будут отвечать стрельбой из дронов и ракет.
Загрузка