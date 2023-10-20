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Илья Нежигай, редактор ленты

Военный корабль ВМС США перехватил три ракеты вблизи Йемена — Пентагон

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

Эсминец Военно-морских сил США Carney перехватил несколько ракет и БпЛА неподалеку от берегов Йемена, что на юге Аравийского полуострова.

Сначала об этом написали американские СМИ, а впоследствии это подтвердил представитель Министерства обороны США, генерал Патрик Райдер.

По данным прессы, корабль, который перехватывал ракеты, сейчас находится в Красном море.

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Патрик Райдер заявил, что американский эсминец перехватил три крылатые ракеты и около восьми беспилотников.

По предварительным данным, эсминец США не был целью ни одной из ракет или БпЛА. В Пентагоне также отказались окончательно утверждать, что было целями ракет и дронов.

— Мы не можем точно сказать, на что были направлены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена в северном направлении вдоль Красного моря, возможно, на цели в Израиле, — заявил Райдер на брифинге в Пентагоне.

Представитель Пентагона добавил, что эсминец Carney сбил три ракеты, которые запускались с земли, а также несколько беспилотников, которые были запущены поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене.

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Райдер заявил, что ракеты были сбиты, поскольку они “представляли потенциальную угрозу”, исходя из их профиля полета, добавив, что США готовы сделать все необходимое “для защиты наших партнеров и наших интересов в этом важном регионе”. Он сказал, что США все еще оценивают, что было целью этих ракет.

По словам Райдера, никто из американских военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.

Справочно. Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю. На прошлой неделе в йеменской Сане, которую удерживают повстанцы-хуситы, все еще воюющие с коалицией во главе с Саудовской Аравией, демонстранты заполонили улицы, размахивая йеменскими и палестинскими флагами.

На прошлой неделе Абдель-Малек аль-Хути, лидер повстанческой группировки, предостерег США от вмешательства в конфликт между Израилем и ХАМАС, угрожая, что его силы будут отвечать стрельбой из дронов и ракет.

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Источники: DoD, CNN, AP

Йемен, Война в Израиле, Корабель, ракетний удар, США
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