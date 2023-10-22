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Илья Нежигай, редактор ленты

Человечеству нужен новый мировой порядок — Байден

Человечеству нужен новый мировой порядок — Байден

Соединенные Штаты могут построить новый мировой порядок, если проявят достаточную смелость и уверенность в себе.

С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден на предвыборном частном приеме по сбору средств в Белом доме, а расшифровку его речи опубликовала Администрация президента США.

По его словам, за последние 50 лет старый мировой порядок выдохся.

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Он напомнил, что Южная Корея и Япония объединились в поддержке Украины, когда произошло вторжение России.

— Потому что они понимают, что если они будут молчать, они могут быть следующими. Что происходит на Тайване, что происходит в — что происходит в Тайваньском проливе, что происходит в Индийском океане? Что происходит во всем мире? Поэтому я думаю, что у нас есть возможность, если мы будем достаточно смелы и достаточно уверены в себе, объединить мир так, как это никогда не было. В течение 50 лет мы находились в послевоенном периоде, когда это работало чертовски хорошо, но сейчас это как бы выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок, в некотором смысле, как это было с мировым порядком, — считает Байден.

Американский лидер добавил, что при необходимых усилиях у США все удастся.

— Назовите мне хоть один кризис, в который мы когда-либо попадали, и из которого мы не вышли сильнее в Америке. Назовите мне хоть один. Назовите мне тот случай, когда мы вошли и не вышли сильнее, – спросил он у присутствующих.

Президент США добавил, что у его страны “есть реальная возможность объединить мир так, как этого не было уже давно”, тем самым улучшив мир, а не ухудшив его.

— Но, послушайте, вот в чем дело. Знаете, на карту поставлена американская демократия, на мой взгляд, в буквальном смысле слова. Я знаю, что когда я произнес эту речь в 2020 году в Индепенденс-холле, люди подумали, что это гипербола. Все так думали, кроме американского народа, — сказал он.

Джо Байден добавил, что сегодня республиканцы, стремясь победить на выборах, попытаются забрать “все основные права, которые мы долгое время считали само собой разумеющимися”.

Отдельно американский лидер упомянул 45-го президента США Дональда Трампа, который намерен баллотироваться на пост главы Белого дома. Он напомнил, что Дональд Трамп ведет дружбу с Путиным, и подчеркнул, что новые выборы в США станут моментом истины.

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Байден

Фото: White House

Источник: White House
Война в Украине, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, США
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