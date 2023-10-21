Швеция хочет усложнить предоставление социальных льгот мигрантам из стран вне ЕС

Правительство Швеции объявило о намерениях ограничить социальные льготы для мигрантов, приехавших в страну не из Евросоюза или Европейской экономической зоны.

Так, накануне в газете Dagens Nyheter вышла колонка лидеров трех коалиционных шведских партий и ультраправой политсилы Шведские демократы. Среди авторов есть нынешний премьер Швеции Ульф Кристерссон.

В статье говорится о планах усложнить предоставление социальных выплат для иммигрантов из стран вне ЕС для сдерживания миграции и улучшения интеграции в общество тех, кто уже прибыл.

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В колонке отмечается, что с 2012 года Швеция приняла более 770 тыс. человек из стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны.

– На фоне интеграционной политики, которая почти не выдвигала никаких требований (к мигрантам, – Ред.) и не давала никаких стимулов для интеграции в общество, широкая иммиграция создала разделенную Швецию, – отмечают политики в статье.

Они утверждают, что Швеция из-за щедрого социального обеспечения имела “значительные проблемы” с людьми, рожденными за границей, которые не работали и жили на социальную помощь. В статье говорится о “социальной изоляции, безработице, плохих результатах в школе и отсутствии общих шведских ценностей”.

В то же время, в колонке не приводятся конкретные данные, а также нет информации о количестве граждан Швеции, которые также живут на льготы.

Правое правительство Кристерссона после прихода к власти обещало бороться с иммиграцией и преступностью.

Что предлагает правительство Швеции

Новые правила нацелены на мигрантов, прибывших из стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны.

Согласно плану правительства, такие мигранты должны будут обязательно выучить шведский язык и устроиться на работу в стране.

Среди других предложений – введение потолка (верхнего предела) на выплаты для иммигрантов, чтобы они не могли получать сразу несколько видов помощи: например, на детей, жилье, из-за безработицы, болезни и отпуска по уходу за ребенком.

В случае введения новых правил мигрантам придется ждать неопределенный период времени, прежде чем они смогут претендовать на получение льгот.

Пока что правительство Швеции еще прорабатывает детали плана.

Замысел состоит в том, что усложнение получения льгот и выплат побудит потенциальных мигрантов воздержаться от прибытия в Швецию. А те, кто уже находится в стране, должны будут лучше интегрироваться в общественную жизнь.

– Мы хотим видеть большую связь между рабочими местами, уплатой налогов и социальным обеспечением… В отличие от многих стран, в Швеции есть то, что мы называем социальной помощью по месту жительства. То есть, вы получаете доступ ко всем нашим системам социального обеспечения, просто живя и находясь в Швеции, и мы считаем, что это плохая идея, — подчеркнул Кристерссон в комментарии шведским СМИ.

По мнению политика, мигрантам следует постепенно предоставлять права на разные льготы, если они работают на благосостояние страны. Кристерссон выступает за введение принципа: “если вы можете работать, вы должны работать и поддерживать себя”.

Упоминаются ли беженцы из Украины

Как подчеркивает Голос Америки, в предложениях шведского правительства сейчас напрямую не упоминаются искатели убежища из Украины, прибывшие в страну после полномасштабного вторжения РФ.

После начала войны Швеция активно поддерживала Украину, оказав общую помощь на более чем €2 млрд.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время в Швеции находятся более 41 тыс. искателей убежища из Украины.

Следует отметить, что заявление о возможном ограничении социальных льгот прозвучало на фоне продления Евросоюзом статуса временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года. Швеция является членом ЕС.

Откуда прибывали мигранты в Швецию

Согласно данным на портале Informationsverige.se, в 1950-х и 1960-х годах шведские компании нуждались в рабочей силе. В то время страна принимала работников из Германии, Греции, Югославии, Турции и стран северной Европы.

В 1970-х годах в Швецию начали прибывать те, кто бежал от конфликтов в родных странах. Речь идет, например, о мигрантах из Чили и Ирана.

В 1980-х и 1990-х годах в разных точках мира происходили военные конфликты и беспорядки. В этот период в Швеции просили убежища мигранты из Ирана, Ирака, Ливана, Сирии, Турции, Сомали и бывшей Югославии.

На сегодняшний день из 10,3 млн населения Швеции 25% имеют иностранное происхождение. Речь идет о 2,6 млн человек, родившихся за границей или имеющих одного или двух родителей, рожденных за границей.

Источник: Dagens Nyheter, Informationsverige.se, SVT

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