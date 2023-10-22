Белорусский “оппозиционер”, который мародерствовал в Буче, обучает украинских детей в Варшаве — СМИ
Гражданин Беларуси Сергей Лукьянов, который перебрался в Украину в 2020 году и утверждал, что он является жертвой режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, во время оккупации свободно передвигался на территории Бучи Киевской области и грабил дома соседей.
По данным белорусского оппозиционного издания Наша нива, Лукьянов до вторжения РФ проживал в Буче и представлялся оппозиционером, которому пришлось бежать из Беларуси от преследований режима Лукашенко.
Однако во время оккупации Бучи он грабил дома жителей и свободно передвигался по улицам, когда российские солдаты убивали гражданских украинцев. Теперь гражданин Беларуси живет в Варшаве.
Ко дню Бучи в 2021 году Лукьянов делал из мозаики герб города. Когда он переехал в Киевскую область, то представлялся активистом, которого преследовали в Беларуси. Киевский знакомый Сергея рассказал изданию, что тот представился художником, который делает мозаики.
Во времена оккупации в Буче Сергей обворовывал имущество соседей. Во время обыска у него нашли несколько велосипедов, десятки единиц дорогой техники, много дорогого алкоголя. В издании утверждают, что на заднем дворе дома он закапывал украденное золото и украшения.
Мужчина рассказал, что Лукьянова даже задерживали оккупанты, но он якобы сказал оккупантам, что он белорус, и его отпустили.
Когда освободили Киевскую область полностью, то Лукьянов оправдывался, что собирал вещи для продажи, чтобы обеспечить семью, а также уверял, что так хранил имущество от российских мародеров.
На него вызвали полицию. Однако после задержания на некоторое время, Лукьянова освободили под залог.
Жену Лукьянова вместе с детьми вывезли из Бучи в Польшу украинские волонтеры. Некоторое время она жила в лагере для беженцев. Вскоре к ним приехал и сам Лукьянов.
В издании отмечают, что сейчас он ведет кружок для детей украинских беженцев во Дворце науки и культуры в Варшаве. Там Лукьянов рассказывает о войне, событиях в Буче Киевской области и даже нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: Наша нива
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