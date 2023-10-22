Белорусский “оппозиционер”, который мародерствовал в Буче, обучает украинских детей в Варшаве — СМИ

Гражданин Беларуси Сергей Лукьянов, который перебрался в Украину в 2020 году и утверждал, что он является жертвой режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, во время оккупации свободно передвигался на территории Бучи Киевской области и грабил дома соседей.

По данным белорусского оппозиционного издания Наша нива, Лукьянов до вторжения РФ проживал в Буче и представлялся оппозиционером, которому пришлось бежать из Беларуси от преследований режима Лукашенко.

Однако во время оккупации Бучи он грабил дома жителей и свободно передвигался по улицам, когда российские солдаты убивали гражданских украинцев. Теперь гражданин Беларуси живет в Варшаве.

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Ко дню Бучи в 2021 году Лукьянов делал из мозаики герб города. Когда он переехал в Киевскую область, то представлялся активистом, которого преследовали в Беларуси. Киевский знакомый Сергея рассказал изданию, что тот представился художником, который делает мозаики.

Во времена оккупации в Буче Сергей обворовывал имущество соседей. Во время обыска у него нашли несколько велосипедов, десятки единиц дорогой техники, много дорогого алкоголя. В издании утверждают, что на заднем дворе дома он закапывал украденное золото и украшения.

Мужчина рассказал, что Лукьянова даже задерживали оккупанты, но он якобы сказал оккупантам, что он белорус, и его отпустили.

Когда освободили Киевскую область полностью, то Лукьянов оправдывался, что собирал вещи для продажи, чтобы обеспечить семью, а также уверял, что так хранил имущество от российских мародеров.

На него вызвали полицию. Однако после задержания на некоторое время, Лукьянова освободили под залог.

Жену Лукьянова вместе с детьми вывезли из Бучи в Польшу украинские волонтеры. Некоторое время она жила в лагере для беженцев. Вскоре к ним приехал и сам Лукьянов.

В издании отмечают, что сейчас он ведет кружок для детей украинских беженцев во Дворце науки и культуры в Варшаве. Там Лукьянов рассказывает о войне, событиях в Буче Киевской области и даже нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Наша нива

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