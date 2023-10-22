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Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ может иметь на хранении около 9 тыс. бронетехники — OSINT-аналитик

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Россия имеет на хранении более 8,9 тыс. единиц легкой бронетехники различных типов, в том числе 3677 боевых машин пехоты.

Об этом сообщает OSINT-аналитик High Marsed на своей странице в Twitter.

Такие данные он приводит опираясь на спутниковые снимки баз хранения армии РФ в открытом доступе, которые охватывают различные периоды времени.

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Отмечается, что подсчитать ориентировочное количество машин, которое может стоять в гаражах невозможно.

На видео OSINT-аналитик приводит также таблицу с собственными подсчетами, сколько единиц ББМ на каких базах хранения могло остаться.

Так по его предположениям на 2544 базе хранения возле города Козулька (Красноярский край) хранится 916 бронемашин, в том числе 496 БМП.

На 111 базе хранения возле города Комсомольск-на-Амуре — 800 бронемашин, в том числе 778 боевых машин пехоты.

На 349 базе возле поселка Топчиха в Алтайском крае боже быть 791 бронемашина, в том числе 305 боевых машин пехоты.

Напомним, украинские военные в течение недели с 9 по 16 октября поразили рекордное количество техники РФ с помощью беспилотников от Армии дронов. В частности 75 танков, 88 ББМ, 52 САУ, 101 пушку, 77 грузовиков и многое другое.

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РФ может иметь на хранении около 9 тыс. бронетехники — OSINT-аналитик

Армия России, Военная техника, Росія
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