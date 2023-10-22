США активизирует системы ПВО по всему Ближнему Востоку
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, об усилении военной готовности на Ближнем Востоке, активизируя системы противовоздушной обороны “по всему” региону.
Также он отметил, что в ближайшее время там могут развернуть дополнительные подразделения американских военных.
Такие шаги, по словам Остина, являются ответом на “недавнюю эскалацию со стороны Ирана и его марионеточных сил на Ближнем Востоке”.
– Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль, – сказал он.
Глава оборонного ведомства США не уточнил, сколько дополнительных американских войск будет развернуто в регионе.
– Я буду продолжать оценивать потребности наших сил в регионе и рассматривать возможность развертывания дополнительных сил и средств в случае необходимости, – сказал он, добавив, что эти шаги будут предприняты после “детальных обсуждений” с президентом США Джо Байденом.
Напомним, президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, подал запрос в Конгресс на пакет помощи объемом $106 млрд, предусматривающий поддержку Украины и Израиля.
В нем предусматривается выделение $61,3 млрд для финансирования Украины в течение года, около $14 млрд на помощь Израилю, а также выделение $14 млрд на решение приоритетных иммиграционных проблем и $10 млрд на гуманитарную помощь, а также увеличение финансирования для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающихся странах.
Источник: The Times of Israel
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