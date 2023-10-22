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Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

США активизирует системы ПВО по всему Ближнему Востоку

США активизирует системы ПВО по всему Ближнему Востоку
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, об усилении военной готовности на Ближнем Востоке, активизируя системы противовоздушной обороны “по всему” региону.

Также он отметил, что в ближайшее время там могут развернуть дополнительные подразделения американских военных.

Такие шаги, по словам Остина, являются ответом на “недавнюю эскалацию со стороны Ирана и его марионеточных сил на Ближнем Востоке”.

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– Эти шаги укрепят региональные усилия по сдерживанию, усилят защиту сил США в регионе и помогут защитить Израиль, – сказал он.

Глава оборонного ведомства США не уточнил, сколько дополнительных американских войск будет развернуто в регионе.

– Я буду продолжать оценивать потребности наших сил в регионе и рассматривать возможность развертывания дополнительных сил и средств в случае необходимости, – сказал он, добавив, что эти шаги будут предприняты после “детальных обсуждений” с президентом США Джо Байденом.

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, подал запрос в Конгресс на пакет помощи объемом $106 млрд, предусматривающий поддержку Украины и Израиля.

В нем предусматривается выделение $61,3 млрд для финансирования Украины в течение года, около $14 млрд на помощь Израилю, а также выделение $14 млрд на решение приоритетных иммиграционных проблем и $10 млрд на гуманитарную помощь, а также увеличение финансирования для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающихся странах.

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Источник: The Times of Israel

Израиль, Война в Израиле, військова допомога, Ллойд Остин, Сектор Газа, США
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