РФ увеличивает финансирование войны в Украине почти на 70% – разведка Британии

Война в Украине стала главной статьей расходов в проекте бюджета РФ на 2024 год, поскольку предлагается их увеличение примерно на 68% по сравнению с текущим. То есть расходы на оборону составят около 6% ВВП, при этом на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне 2023-го, что означает реальное сокращение финансирования из-за инфляции.

— Военные расходы, которые постоянно растут, скорее всего, будут способствовать инфляционному давлению в России, — говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании.

К этим расходам разведчики относят и средства на выплаты семьям погибших, и на восстановление раненых, большая половина которых нуждаются в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей.

— Кроме того, постоянное увеличение военных расходов заставит правительство РФ принимать сложные решения по финансированию войны, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес, — отмечают в разведке.

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В то же время добавляют, что любое существенное сокращение военных расходов в будущем может привести к устранению главного фактора российской экономической активности, который становится все более важным в условиях санкций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 607-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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