В Париже прошла первая пропалестинская демонстрация, разрешенная полицией
В воскресенье, 22 октября, в Париже прошла пропалестинская демонстрация. Это первая акция в столице Франции, разрешенная полицией после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.
Об этом сообщает Euractiv.
Около 15 тыс. человек вышли на площадь Республики, чтобы выразить солидарность с палестинцами и призвать к прекращению огня.
Французская полиция заявила, что парижская акция протеста была разрешена, в отличие от других, потому что в декларации организаторов осуждались нападения 7 октября, в результате которых погибли 1 400 человек.
Près de 10 000 personnes pour soutenir la #Palestine sur la Place de la République à #Paris. #Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/rk6duB51hq
— Clément Lanot (@ClementLanot) October 22, 2023
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи нанесла удары по 320 террористическим целям в секторе Газа.
Фото: скриншот с видео
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