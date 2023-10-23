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В Париже прошла первая пропалестинская демонстрация, разрешенная полицией

В Париже прошла первая пропалестинская демонстрация, разрешенная полицией

В воскресенье, 22 октября, в Париже прошла пропалестинская демонстрация. Это первая акция в столице Франции, разрешенная полицией после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает Euractiv.

Около 15 тыс. человек вышли на площадь Республики, чтобы выразить солидарность с палестинцами и призвать к прекращению огня.

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Французская полиция заявила, что парижская акция протеста была разрешена, в отличие от других, потому что в декларации организаторов осуждались нападения 7 октября, в результате которых погибли 1 400 человек.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи нанесла удары по 320 террористическим целям в секторе Газа.

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Фото: скриншот с видео

Израиль, Война в Израиле, Палестина, Париж, Франция
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