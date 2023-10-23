Ночью ЦАХАЛ нанес удары по 320 целям в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи нанесла удары по 320 террористическим целям в секторе Газа, в частности, по туннелям и десяткам оперативных командных центров, принадлежащих ХАМАС и Исламскому джихаду.

Об этом сообщает CNN.

Палестинские врачи и чиновники министерств Газы говорят, что в результате массированных бомбардировок погибли десятки людей.

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Указано, что видеозаписи с израильских самолетов, предоставленные ЦАХАЛом, показали удары по Газе, в результате которых поразили “десятки оперативных командных центров, в некоторых из них скрывались террористы ХАМАС и Исламского джихада, военные городки и наблюдательные пункты”.

— Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по объектам, которые представляли угрозу для сил, готовящихся к наземным операциям, в районе, окружающем сектор Газа, включая десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет, — заявили израильские военные.

Усиление авиаударов произошло в то время, когда ЦАХАЛ заявил: готовится к тому, что он назвал “следующими этапами” в борьбе против ХАМАС.

Корреспондент CNN Ник Робертсон, который находится в израильском Сдероте (недалеко от сектора Газа), сообщил, что воскресные удары стали самыми продолжительными обстрелами северной части Газы, которые он видел с тех пор, как начал вести репортажи с юга Израиля две недели назад.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что наземная военная операция армии Израиля в секторе Газа может длиться три месяца, но она будет действительно последней, если Израилю удастся ликвидировать террористическую группировку ХАМАС.

Источник : CNN

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