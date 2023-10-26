Что РФ пообещала КНДР в обмен на оружие – версии разведки Британии
В настоящее время неизвестно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее в обмен на оружие.
В разведке Минобороны Великобритании есть несколько предположений, что РФ могла пообещать КНДР.
По убеждению британских разведчиков, предположительно, расчет за оружие будет содержать:
- финансовую компенсацию,
- другую экономическую поддержку,
- предоставление военных технологий,
- сотрудничество в других областях высоких технологий (например, космических).
Несмотря на официальные возражения от российской стороны, в британском оборонном ведомстве почти уверены, что северокорейские боеприпасы уже находятся на складах на Западе России и обеспечивают операции РФ в Украине.
Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании сомневаются, что Россия уже получила весь обещанный “пакет” от Северной Кореи.
– Вполне вероятно, что поставка оружия была одной из главных тем для обсуждения во время недавнего визита российского руководства в КНДР, – отмечают британские разведчики.
В британском оборонном ведомстве уверены: если Северная Корея сохранит масштабы и темпы передачи (более 1 тыс. контейнеров за последние несколько недель), то станет одним из важнейших иностранных поставщиков оружия для России вместе с Ираном и Беларусью.
Что известно о поставках оружия из КНДР в РФ
В сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время шестидневного визита в Россию встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
Спустя месяц в Белом доме заявили, что располагают информацией о поставках в Россию из КНДР более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.
Впоследствии расследователи из центра Досье Михаила Ходорковского сообщили, что Пхеньян мог передать Москве не только боеприпасы, но и ракеты.
Полномасштабная война в Украине длится уже 610-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.