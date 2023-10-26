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Татьяна Забожко, редактор ленты

Что РФ пообещала КНДР в обмен на оружие – версии разведки Британии

Путін Кім чен Ин
Фото: Getty Images

В настоящее время неизвестно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее в обмен на оружие.

В разведке Минобороны Великобритании есть несколько предположений, что РФ могла пообещать КНДР.

По убеждению британских разведчиков, предположительно, расчет за оружие будет содержать:

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  • финансовую компенсацию,
  • другую экономическую поддержку,
  • предоставление военных технологий,
  • сотрудничество в других областях высоких технологий (например, космических).

Несмотря на официальные возражения от российской стороны, в британском оборонном ведомстве почти уверены, что северокорейские боеприпасы уже находятся на складах на Западе России и обеспечивают операции РФ в Украине.

Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании сомневаются, что Россия уже получила весь обещанный “пакет” от Северной Кореи.

– Вполне вероятно, что поставка оружия была одной из главных тем для обсуждения во время недавнего визита российского руководства в КНДР, – отмечают британские разведчики.

В британском оборонном ведомстве уверены: если Северная Корея сохранит масштабы и темпы передачи (более 1 тыс. контейнеров за последние несколько недель), то станет одним из важнейших иностранных поставщиков оружия для России вместе с Ираном и Беларусью.

Что известно о поставках оружия из КНДР в РФ

В сентябре северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время шестидневного визита в Россию встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спустя месяц в Белом доме заявили, что располагают информацией о поставках в Россию из КНДР более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Впоследствии расследователи из центра Досье Михаила Ходорковского сообщили, что Пхеньян мог передать Москве не только боеприпасы, но и ракеты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 610-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Владимир Путин, Зброя, Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, Російська агресія, Росія, РФ
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