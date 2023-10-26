Стрельба в США: в Льюистоне – по меньшей мере 22 погибших и десятки раненых
В американском городе Льюистон (штат Мэн) вооруженный мужчина устроил стрельбу.
Убиты по меньшей мере 22 и ранены около 60 человек. Официальные лица отмечают, что эти данные – предварительные, поэтому цифры могут измениться.
Известно, что огонь мужчина открывал в нескольких местах, в частности в местном боулинге и баре.
Полицейские заявляют, что “вооруженным и опасным следует считать 40-летнего Роберта Карда”.
Из-за чрезвычайного события учебные заведения в Льюистоне 26 октября не будут работать.
Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе в Льюистоне.
Как сообщили в Белом доме, глава страны “продолжит получать обновленную информацию о ситуации в городе”.
Источник: NBC News
Фото: Androscoggin County Sheriff’s Office
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