Стрельба в США: в Льюистоне – по меньшей мере 22 погибших и десятки раненых

В американском городе Льюистон (штат Мэн) вооруженный мужчина устроил стрельбу.

Убиты по меньшей мере 22 и ранены около 60 человек. Официальные лица отмечают, что эти данные – предварительные, поэтому цифры могут измениться.

Известно, что огонь мужчина открывал в нескольких местах, в частности в местном боулинге и баре.

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Полицейские заявляют, что “вооруженным и опасным следует считать 40-летнего Роберта Карда”.

Из-за чрезвычайного события учебные заведения в Льюистоне 26 октября не будут работать.

Президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе в Льюистоне.

Как сообщили в Белом доме, глава страны “продолжит получать обновленную информацию о ситуации в городе”.

Источник: NBC News

Фото: Androscoggin County Sheriff’s Office

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