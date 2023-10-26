Трампист готов к уступкам? Поможет ли Украине новый спикер в Конгрессе США

Республиканец Майк Джонсон стал спикером Палаты представителей — среди всех кандидатов спикериады победил сторонник Дональда Трампа. За Джонсона проголосовали только республиканцы. Демократы голосов не дали.

Во время спикериады главной темой в нижней палате Конгресса было избрание нового спикера, а теперь есть возможности для обсуждения других вопросов, в том числе и помощи для Украины.

Об этом в комментарии Фактам ICTV отметил Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры социологии факультета социологии и права Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт.

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Проект Джо Байдена на $100 млрд

По мнению Алексея Якубина, теперь основным вопросом для обсуждения будет проект президента США Джо Байдена на $100 млрд, о котором он говорил во время своего выступления 20 октября. Тогда он объединил вопросы помощи и Украине, и Израилю.

Ранее мы уже слышали заявления ряда республиканцев, которые говорили, что за Израиль они готовы голосовать, а по поводу Украины хотят отдельных дискуссий, или какого-то отдельного документа.

По словам политолога, в ближайшее время можно будет увидеть, как будет действовать Майк Джонсон по пакету Джо Байдена. Ведь есть предложение американского президента, и пока не понятно, поставит ли Майк Джонсон это предложение на голосование. И будут ли республиканцы требовать двух отдельных документов — для каждой страны.

Алексей Якубин отмечает, что Майк Джонсон до своего избрания спикером голосовал против выделения помощи Украине. И теперь неизвестно, будет ли Джонсон держаться своей позиции, или его избрание является результатом определенных договоренностей внутри Республиканской партии, что наверняка так и было, и он может уступить более умеренному крылу своей партии. Политолог считает, что это определенного рода тест для нового спикера.

И эксперт все же уверен, что Соединенные Штаты выделят необходимую помощь Украине. Но возникает вопрос: во-первых, будет ли это один пакет с Израилем; и, во-вторых, размер помощи.

Очень важно, чтобы все американцы понимали, что российско-украинская война — это не только проблема Украины, это вызов всему миру, и США, как страна-лидер, не могут стоять в стороне. Республиканцы в своей внешней политике любят делать акцент на американском величии. И именно поэтому Украине нужно понимать эту специфику республиканцев, и поэтому работать в этом направлении.

Помощь Украине как лакмусовая бумажка для Конгресса

Политолог Алексей Якубин уверен, что вопрос помощи Украине непременно будут рассматривать в Конгрессе, однако это будет лакмусовой бумажкой в работе нового спикера, и рассмотрение может даже немного затянуться во времени.

— Поэтому следим за ситуацией немного с осторожным оптимизмом, — отметил политический эксперт.

Стоит напомнить, что сейчас в США функционирует временный бюджет — с 1 октября до 17 ноября. И скоро встанет вопрос принятия государственного бюджета на следующий год, а вопрос Украины там должен быть. Кроме того, Палате представителей еще нужно определиться с финансированием правительства США, иначе это грозит шатдауном (закрытием правительства).

Но Алексей Якубин напомнил заявления республиканцев еще до спикериады, что вопрос Украины не должен рассматриваться в контексте общих расходов американского бюджета. И даже этот временный бюджет приняли без пункта об Украине.

Кто такой Майк Джонсон

Майк Джонсон — адвокат из Луизианы, специализирующийся на конституционном праве. Он был впервые избран в Палату представителей в 2016 году и занимал должность заместителя председателя Республиканской конференции Палаты представителей, а также заместителя вице-спикера Палаты представителей. Джонсон также входит в состав судебного комитета и комитета по вооруженным силам.

За Майка Джонсона на должность спикера проголосовали 220 из 429 присутствующих конгрессменов. 209 голосов получил демократ Хаким Джеффрис.

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