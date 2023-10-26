В Германии задержали бизнесмена, поставлявшего в РФ двигатели для Орланов

Немецкого бизнесмена разоблачили на поставках в Россию двигателей к боевым дронам Орлан на сумму €2 млн. Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Главное таможенное управление сообщили о его аресте.

Его обвиняют в нарушении законодательства о внешней торговле.

По данным следствия, подозреваемый в 2022-2023 годах экспортировал в Россию разные электронные компоненты, модели авиационных двигателей и другие товары в обход санкции против страны-агрессора.

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Комплектующие к дронам поставлялись на адрес компании, расположенной в Санкт-Петербурге, через промежуточного получателя в Гонконге.

В частности, речь идет о моделях авиационных двигателей, используемых в российском беспилотнике Орлан-10.

Летом этого года у него изъяли в общей сложности 120 двигателей, чем предотвратили их возможный экспорт в РФ.

Кроме двигателей, бизнесмен также незаконно вывез два дорогих автомобиля, переправив их в Россию через Китай.

Недавно в Офисе президента заявили, что в дронах и ракетах, которыми РФ атакует Украину, продолжают находить иностранные компоненты.

Источник: Merkur

Фото: Минобороны России

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