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Валентина Летяк, редактор ленты

Военные Израиля ликвидировали заместителя главы разведки ХАМАСа

Военные Израиля ликвидировали заместителя главы разведки ХАМАСа
Фото: Getty Images

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 октября нанесли удар по месту, где находился заместитель главы разведывательного управления ХАМАСа Шади Баруд, который вместе лидером группировки Яхья Синваром ответственен за планирование массового нападения 7 октября.

Израильские военные утверждают, что Баруд ликвидирован.

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На своей предыдущей должности руководителя Центра управления огнем в оперативном отделе ХАМАСа Баруд планировал террористические атаки 7 октября вместе с Синваром.

Перед этим Баруд был командиром батальона ХАМАСа в Хан-Юнисе и отвечал за планирование многочисленных террористических атак против гражданского населения в Израиле.

После этого он занимал несколько должностей в военной разведке террористов и отвечал за информационную безопасность. До сегодняшнего дня он отвечал за связи с разведкой ХАМАС, рассказали в ЦАХАЛ.

17 октября Армия обороны Израиля и Служба безопасности страны ликвидировали Усаму Мазини — главу шуры (совета) ХАМАСа в секторе Газа, который отвечал за заключенных и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Число украинцев, погибших в результате атаки боевиков ХАМАС по Израилю 7 октября, возросло до 21.

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В секторе Газа – трое погибших (двое детей и один взрослый), а также шесть раненых, из которых трое детей. Граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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Израиль, Война в Израиле, Палестина, Сектор Газа, тероризм
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