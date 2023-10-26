Истребители, БПЛА и вертолеты: спутник показал, как РФ строит военные заводы

Россия активно наращивает мощность на своих военных заводах по производству и ремонту тактических и стратегических самолетов, боевых вертолетов, дронов и управляемых боеприпасов.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков.

Так, РФ развивает мощность Казанского авиационного завода, который специализируется не только на гражданских самолетах, но и на стратегических бомбардировщиках. Там возвели новый большой ангар длиной 300 метров и шириной 180 метров, который состоит из двух объединенных зданий. В них размещен цех.

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В сюжете Россия 1 говорит о том, что его хотят использовать для строительства новых гражданских самолетов Ту-214, однако, по мнению военных экспертов, в этом цехе также могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

Первые строительные работы начались еще в 2018-м, но именно в 2022-м строительство ускорилось — и уже в этом году, согласно спутниковым фото, его почти достроили.

— Казанский авиационный завод имени Горбунова в советское время был одним из важнейших стратегических объектов, поскольку занимался выпуском и обслуживанием стратегических самолетов ядерной триады: Ту-16, Ту-22 (все модификации, — Ред.) и Ту-160. То есть мощности завода сейчас позволяют делать глубокую модернизацию и ремонт остатков Ту-22М3 и Ту-160, — рассказал Схемам авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

В России увеличивают мощности и Иркутского авиационного завода, который специализируется на производстве самолетов, в частности, истребителей Су-30.

Согласно спутниковым снимкам Maxar и Planet Labs, еще в течение 2019-2021 годов на территории завода неподалеку от основных мощностей появилась пристройка с выходом на авиаполосу, а уже в этом году завершается возведение другого, похожего объекта. Скорее всего, второе здание также будут соединять со взлетной полосой.

Такие помещения, считает Храпчинский, могут применять для ремонта небольших гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и, собственно, истребителей типа Су-30.

Активность замечена и на Уральском заводе гражданской авиации. Это предприятие, в частности, ремонтирует двигатели и редукторы, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Их армия РФ активно применяет в войне против Украины.

— Новостройка на Уральском заводе гражданской авиации — бывшем заводе №404 — это цех, где, скорее всего, производится профильная продукция — авиадвигатели. Или вспомогательные силовые установки — это агрегаты, которые обеспечивают дополнительной энергией самолет или вертолет. Такие здания не требуют прямого доступа к рулежной полосе, — объясняет авиаэксперт Храпчинский.

Дубнянский машиностроительный завод и Кронштадт по производству ракет Х-22, Х-55, Х-101 также наращивает производственные мощности.

За 2021-2023 годы рядом с заводом появилось большое здание. Его начали возводить в 2021-м году, а достроили, судя по спутниковым фото, уже в этом году. Рядом также оборудованы две вертолетные площадки. У этого здания с территорией Дубнянского машиностроительного завода — общий заезд.

Это здание — новый частный завод по производству российских БПЛА, который планирует работать в три смены.

— Увеличение темпов производства дронов — это прямой результат полномасштабной войны. Еще до 2022 года они не делали ставку на БПЛА и в основном изготавливали их для экспорта в другие страны. Теперь мы видим, что они активно начали расширять это производство именно для своих военных нужд, — говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

Он объясняет такое активное развитие военных заводов по всей РФ с тем, что руководство России не собирается прекращать войну в ближайшие годы, тратя сотни миллиардов рублей на развитие собственного ВПК.

Фото: Схемы

Источник : Радио Свобода

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