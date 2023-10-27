Количество исчислялось десятками тысяч под Бахмутом: Данилов о потерях РФ на войне против Украины

Российские войска имеют огромные потери на фронте в Украине. Оккупанты тысячами отправляют на убой представителей национальных меньшинств.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии украинским журналистам. По его словам, количество идет на тысячи.

— Для них жизнь — это как муху убить. Человек не представляет никакой ценности, поэтому они отправляют их на убой. Когда была ситуация, связанная с Бахмутом, количество россиян, которые там погибли, исчислялось десятками тысяч, — утверждает секретарь СНБО.

Он обратил внимание, что Россия отправляла на верную гибель в Украину представителей нацменьшинств — якутов, бурятов и других. По словам секретаря СНБО, это был настоящий геноцид, к которому всегда прибегает РФ относительно других народов.

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— Они это продолжают. Вы не увидите представителей Москвы и Петербурга — это очень опасно и может шатать ситуацию, — отметил Данилов.

Источник : Фокус

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