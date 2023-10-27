Спецслужбы РФ подготовили информатаку против Умерова – ГУР
Российские спецслужбы подготовили масштабную информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы подорвать доверие к государству среди партнеров на Западе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, спецслужбы РФ уже создали, разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методичку кремлевских нарративов.
В ГУР перечислили основные фейки, которые готовит РФ:
- “коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАСа”;
- “Украина использует зерновой коридор для незаконной торговли оружием”;
- “Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием”;
- “открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием”.
Цель новой информационной кампании Москвы остается неизменной — полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины от других стран.
В ГУР считают, что распространение российских фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора, направленных на дискредитацию Украины.
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