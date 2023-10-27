Спецслужбы РФ подготовили информатаку против Умерова – ГУР

Российские спецслужбы подготовили масштабную информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова, чтобы подорвать доверие к государству среди партнеров на Западе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, спецслужбы РФ уже создали, разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методичку кремлевских нарративов.

В ГУР перечислили основные фейки, которые готовит РФ:

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“коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАСа”;

“Украина использует зерновой коридор для незаконной торговли оружием”;

“Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием”;

“открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием”.

Цель новой информационной кампании Москвы остается неизменной — полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины от других стран.

В ГУР считают, что распространение российских фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора, направленных на дискредитацию Украины.

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