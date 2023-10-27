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Татьяна Забожко, редактор ленты

США нанесли удары по объектам Ирана в Сирии – Пентагон

Пентагон
Фото: Getty Images

США нанесли удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

Нанести высокоточные удары приказал президент США Джо Байден в ответ на серию по большей части неудачных атак поддерживаемыми Ираном ополченцами против американских сил в Ираке и Сирии.

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– Для президента нет большего приоритета, чем безопасность сил США, поэтому он отдал приказ для четкого понимания, что Соединенные Штаты не будут терпеть таких атак и будут защищать себя, свои силы и свои интересы, – отметили в Министерстве обороны США.

В Пентагоне отмечают: Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не намерены или не желают участвовать в дальнейших военных действиях, однако эти поддерживаемые Ираном атаки против американских сил неприемлемы и должны быть прекращены.

– Иран хочет скрыть свое участие и отрицать свою роль в этих нападениях на американские силы. Мы им не позволим. Если атаки ставленников Ирана на войска США будут продолжаться, мы без колебаний предпримем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа, – замечают в Пентагоне.

В Минобороны США отмечают, что эти удары были нанесены исключительно для защиты своих сил в Ираке и Сирии, не имеют ничего общего с войной между Израилем и ХАМАС и не свидетельствуют об изменении отношения США к ней.

– Мы продолжаем призывать все государственные и негосударственные структуры не принимать действия, которые перерастут в более широкий региональный конфликт, – говорится в сообщении Пентагона.

Источник: U. S. Department of Defense

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Иран, Пентагон, Сирія, США
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