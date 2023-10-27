В двух курортных городах Египта утром прогремели взрывы: сообщают о попадании ракет

Сегодня ракеты попали на территорию двух египетских городов вблизи Красного моря, в результате чего шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель египетской армии полковник Гариб Абдель-Хафез заявил, что неопознанный беспилотник врезался в здание, примыкающее к больнице, ранив шестерых человек в Табе, на границе с Израилем. Инцидент произошел рано утром.

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Позже еще один снаряд упал рядом с электростанцией в пустынном районе города Нувейба, расположенного примерно в 70 км от границы, сообщили Reuters два источника в египетских службах безопасности. Сейчас вся информация уточняется.

Очевидцы подтвердили, что слышали взрывы, видели поднимающийся дым и пролетающие над головой египетские военные самолеты.

Blasts Strike Two Egyptian Red Sea Towns https://t.co/No6dG726lz via @aawsat_eng — Nino Brodin (@Orgetorix) October 27, 2023

Таба и Нувейба, расположенные на Синайском полуострове Египта, пользуются популярностью у туристов.

Не уточняя местоположение, официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил, что боевые вертолеты были подняты в воздух, когда в районе Красного моря была замечена воздушная угроза.

На прошлой неделе США сообщили, что военный корабль ВМС в Красном море перехватил снаряды, которые могли быть направлены в сторону Израиля.

Источник : Reuters

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