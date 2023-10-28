Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP

байден сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает AP со ссылкой на американского чиновника.

В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились о проведении встречи в ходе саммита, но пока точный день встречи и место не сообщается.

Сейчас смотрят

В пятницу Байден встретился с Ваном И, проведя с ним часовую беседу. Это была одна из встреч, направлена на возможность стабилизации все более напряженных отношений между США и Китаем в период войн в Украине и в Израиле.

По словам Байдена, и США, и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи, а также США и Китай должны работать вместе над решением глобальных проблем.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США в соответствии с тремя принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: AP News
Джо Байден, Сі Цзіньпін, США-Китай
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Китай готов к сотрудничеству с США ради судьбы человечества — Си Цзиньпин
байден сі Цзіньпін
Байден и Нетаньяху оттягивают начало наземной операции Израиля в Газе: Axios назвало причины
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
Человечеству нужен новый мировой порядок — Байден
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
У некоторых будет гореть одно место: секретарь СНБО о поставках ракет ATACMS до конца войны
ракета ATACMS
Байден подал запрос в Конгресс на $106 млрд: из них $61,3 млрд – для Украины
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь