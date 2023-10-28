Джо Байден и Си Цзиньпин договорились встретиться в ноябре – AP
Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско.
Об этом сообщает AP со ссылкой на американского чиновника.
В пятницу министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились о проведении встречи в ходе саммита, но пока точный день встречи и место не сообщается.
В пятницу Байден встретился с Ваном И, проведя с ним часовую беседу. Это была одна из встреч, направлена на возможность стабилизации все более напряженных отношений между США и Китаем в период войн в Украине и в Израиле.
По словам Байдена, и США, и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи, а также США и Китай должны работать вместе над решением глобальных проблем.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США в соответствии с тремя принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
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