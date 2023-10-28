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Юлия Захарченко, редактор ленты

Первыми о смерти Путина узнают западные спецслужбы, другие только будут распространять слухи — Ступак

володимир путін
Фото: Getty Images

Российская Федерация будет держать информацию о смерти диктатора Владимира Путина в строжайшем секрете, чтобы выиграть время и сориентироваться. Наружу эта новость не выйдет, а о ней будут знать исключительно западные спецслужбы, которые работают с секретными каналами.

Об этом заявил военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004 — 2015 годах Иван Ступак в эфире телеканала FreeДом.

— Еще с 2016 года были эти сообщения, вбросы в Twitter, различных таблоидах российских, что все, тело вывезли из Кремля, теперь идет драка за власть. Ничего там не произошло. Когда Путин умрет, то я уверен, что будут держать эту информацию в таком строгом секрете, и будут пытаться выжать какое-то время, чтобы сориентироваться, как себя вести, кто там будет главным, потому что влияний очень много в Кремле. Есть олигархи, технократы, военные, криминал, который тоже хочет влиять на что-то.

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Поэтому спокойно. Когда это произойдет, то узнают прежде всего западные разведки по всплеску трафика, который как ни крути будет на территории Российской Федерации. Секретное общение по каналам защищенным, то есть там будут очень серьезные скачки. Будет понятно, что что-то происходит, — обратил внимание Ступак.

По мнению военного аналитика, любые сообщения о смерти Путина, которые идут из анонимных или недостоверных источников, всего лишь очередные вбросы и инсинуации.

— Теперь вопрос. Зачем это делать? С одной стороны, в РФ много пранкеров, которые периодически разыгрывают западных лидеров, звонят им, представляются от кого-то. Это делается для розыгрыша, показать никчемность. Очень много людей получило такую подпитку: может, Путин умер, может все закончится? У меня тоже телефон разрывался, мои родственники и знакомые спрашивали, видел ли и читал ли я.

Мое убеждение такое: цель этой информационной атаки такова — это как металл. Если его очень сильно нагреть, а потом резко охладить, и несколько раз это повторить, то рано или поздно металл даст трещину. Возможно, пытаются так сделать трещину среди украинского народа. Народ вдохновлен, а потом снова ломается, чтобы потом не было вдохновения, была инфантильность, инертность. И попытаться хотя бы в тылу победить наш народ, — предположил он.

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інформаційна війна, Война в Украине, Владимир Путин, Кремль, Разведка, Росія, Смерть
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