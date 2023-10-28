США не проводят красных линий: Белый дом о расширении наземной операции Израиля

В Белом доме не стали комментировать расширение наземной операции ЦАХАЛ, заявив, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону после атаки боевиков ХАМАС 7 октября.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Голос Америки.

Он сказал, что Соединенные Штаты не проводят красных линий для Израиля в его действиях против боевиков ХАМАС.

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— Соединенные Штаты не пытаются диктовать Израилю ограничения. Мы не проводим красных линий для Израиля, — заявил в пятницу Кирби на фоне информации о расширении израильской военной операции в секторе Газа против боевиков ХАМАС.

По его словам, Вашингтон продолжает обсуждать с Израилем цель операции, необходимость защиты гражданского палестинского населения в Газе, усилия по обеспечению безопасного возвращения израильских заложников и необходимость рассмотрения вопроса о том, что будет после проведения наземных операций в Газе.

Кроме того, Кирби сообщил, что США проводят “активные переговоры” с Израилем относительно гуманитарной паузы, которая нужна для освобождения заложников в секторе Газы.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами и прорвали границы. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа, объявив блокаду территории.

Вечером 27 октября атаки на сектор Газа усилились, там наблюдались проблемы со связью и интернетом. Жители Газы рассказали СМИ, что авиаудары в пятницу вечером были самыми интенсивными с начала боевых действий.

Израильское командование в очередной раз обратилось к жителям Газы с рекомендацией эвакуироваться на юг к границе с Египтом.

Источник : Голос Америки

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