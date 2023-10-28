США будут разрабатывать новый вариант ядерной гравитационной бомбы – Пентагон

Соединенные Штаты будут разрабатывать современный вариант ядерной гравитационной бомбы В61, получившей обозначение B61-13. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Производством B61-13 будет заниматься Национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США.

В Пентагоне отметили, что это решение является “ответом на требования быстро меняющейся среды безопасности”.

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— Сегодняшнее заявление отражает меняющуюся ситуацию в сфере безопасности и рост угроз со стороны потенциальных противников. США обязаны продолжать оценивать и разворачивать силы и средства, необходимые нам для надежного сдерживания и, в случае необходимости, реагирования на стратегические нападения, а также для обеспечения безопасности наших союзников, — сказал помощник министра обороны США по вопросам космической политики Джон Пламб.

Производство бомбы B61-13 позволит заменить типы ядерных бомб, имеющихся в арсеналах, такие, как B61-7. В то же время, по словам Пламба, производство B61-13 не увеличит общее количество вооружений в ядерных арсеналах США.

В заявлении Пентагона говорится, что мощность нового типа ядерной бомбы будет аналогичной той, что у B61-7, но выше, чем у бомбы типа B61-12. Новый тип бомбы будет доставляться с помощью самолетов.

Мощность бомбы в документе не указывается. В Минобороны также сообщили, что B61-13 будет доставляться с помощью современных самолетов.

Источник: Пентагон

Фото: U.S. Air Force

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