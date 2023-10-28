Тела валяются, кости остаются: оккупант о потерях РФ в Украине — перехват ГУР
Российский военнослужащий рассказал о постоянных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, потерях на фронте и лжи, которую транслируют на телевидении на территории РФ.
Об этом говорится в разговоре оккупанта со своей знакомой, перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
— В Луганск поеду, наверное, учиться на штурмовика. Буду штурмовать города и села в нападении, в наступлении самом. Где-то 20%, что я вернусь, — поделился российский солдат.
По его словам, российская пропаганда врет, рассказывая о том, что якобы войска РФ завоевали в Украине все, что только можно. Он поделился, что хочет пойти в штурмовики, потому что тогда руководство дает хотя бы отпуск.
— Вот так, тут капец. Чего там, как его, по новостям говорят? Наши — молодцы, везде позавоевывали, бьете там. Завоевали то, что весной еще… Сейчас еще даже не завоевано. Кто его знает, вот в штурмы буду переводиться, потому что там хоть отпуск может есть.
Оккупант рассказал дальнейший план действий, если пойдет штурмовиком в Украину. Он не отрицает, что очень много российских военных в результате боев были ликвидированы или ранены.
— Штурмовать село какое-то, город, потом месяц-два где-то в России на отдыхе. А это именно, месяц непрерывных боев, лоб в лоб с соперником. Много пацанов ушли, раненых, мертвых…
В то же время он утверждает, что вся московская пропаганда — это сплошная ложь. Положение дел на фронте для РФ намного хуже, чем об этом публично рассказывают.
— Все, что по телевизору показывают, — это ложь. Здесь тела по полгода не убирают, кости остаются, они их в мешок сбрасывают, гробы все забиты. Тела валяются по полгода наших, — поделился российский военнослужащий.
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