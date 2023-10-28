В Казахстане на шахте произошел взрыв метана: известно и 21 погибшем
В Казахстане в Карагандинской области в шахте имени Костенко прогремел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба компании АО АрселорМиттал Темиртау, которая владеет шахтой.
В момент инцидента под землей находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность, 18 из них обратились за медицинской помощью. Сейчас известно о 21 погибшем шахтере, в лаве остаются еще 23 горняка.
По предварительной информации, в шахте произошел взрыв газометана.
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк