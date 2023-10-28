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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Казахстане на шахте произошел взрыв метана: известно и 21 погибшем

шахта
Фото: Pixabay

В Казахстане в Карагандинской области в шахте имени Костенко прогремел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба компании АО АрселорМиттал Темиртау, которая владеет шахтой.

В момент инцидента под землей находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность, 18 из них обратились за медицинской помощью. Сейчас известно о 21 погибшем шахтере, в лаве остаются еще 23 горняка.

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По предварительной информации, в шахте произошел взрыв газометана.

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