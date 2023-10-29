В Иране испытали новые дроны Sina и Fateh: что о них известно
В Иране прошли испытания новых беспилотных летательных аппаратов. Там протестировали в работе дроны Sina и Fateh, которые предназначены для десантно-штурмовых войск.
По данным иностранных изданий, эти беспилотники имеют незначительное время автономности. Дроны небольших размеров и оснащены специальными боеголовками весом от 300 г до 1 кг.
Цель этих дронов — уничтожение как неподвижных, так и подвижных целей в радиусе до 10 км. Применение нового вооружения будет напрямую зависеть от целей сухопутных операций.
По информации из открытых источников, заявленная автономность этих дронов-камикадзе довольно небольшая. В Иране утверждают, что работа этих беспилотников может длиться от 10 до 15 минут.
Стоит отметить, что Иран — один из ведущих производителей ударных дронов. Беспилотники Ирана используют в различных конфликтах. Среди них — полномасштабная война Российской Федерации против Украины.
Источник: IRNA
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