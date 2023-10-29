Бывший вице-президент США Пенс отказался от участия в президентских выборах 2024 года
Бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии.
Об этом сообщает AP.
— Для меня все стало понятно: Это не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня, — сказал он на съезде Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.
Пенс является первым значительным кандидатом от республиканцев, который приостановил свою кампанию в гонке, в которой лидирует экс-президент Дональд Трамп.
Отмечено, что Пенс не имел достаточной поддержки. Кампания бывшего вице-президента также накопила большое количество долгов.
В заявлении об отставке он не поддержал ни одного другого кандидата на выборах.
Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы на участие в президентских выборах 2024 года в июне 2023-го.
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