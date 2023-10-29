Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина перевела часы – точное киевское время
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
”Путин умер”: что не так с новостью о “смерти” главы Кремля
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации

В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова считает, что ее страна должна выйти из ООН из-за резолюции Генассамблеи, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАС, но не осуждающей атаку боевиков.

Об этом она написала в сети Х (Twitter).

— Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для их населения, чем боевики исламистской организации Аль-Каида убили в США 11 сентября. И только 14 стран, в том числе наша, четко и понятно высказались против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС, — говорится в сообщении.

Министр отметила, что ей стыдно за ООН, а Чешской Республике “не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону”.

Сейчас смотрят

Ранее Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАС против Израиля и необходимости “гуманитарного перемирия”.

Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (среди них Украина). Генассамблея не поддержала поправку Канады, предлагавшую прямо осудить террористическое нападение ХАМАС и захват заложников.

Читайте также
Израиль назвал резолюцию ООН нелепой и защищающей нацистских террористов
ООН зала

Фото: Минобороны Чехии

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Израиль, Война в Израиле, ООН, Чехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Премьер Израиля Нетаньяху: Война в Газе будет долгой
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
Ілон Маск
Нетаньяху подтвердил начало наземной операции Израиля в Газе
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
Саммит по Формуле мира, бои в Газе и ураган в Украине: главные новости 28 октября
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
Эрдоган на пропалестинском митинге обвинил Запад в “резне в Газе” и назвал Израиль оккупантом
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь