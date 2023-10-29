В Чехии возмутились антиизраильской резолюцией ООН и призвали к выходу страны из организации

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова считает, что ее страна должна выйти из ООН из-за резолюции Генассамблеи, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАС, но не осуждающей атаку боевиков.

Об этом она написала в сети Х (Twitter).

— Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для их населения, чем боевики исламистской организации Аль-Каида убили в США 11 сентября. И только 14 стран, в том числе наша, четко и понятно высказались против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС, — говорится в сообщении.

Министр отметила, что ей стыдно за ООН, а Чешской Республике “не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону”.

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Vím, že je dnes významný den pro ???????? a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické… pic.twitter.com/gd1hk8vdZU — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 28, 2023

Ранее Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАС против Израиля и необходимости “гуманитарного перемирия”.

Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (среди них Украина). Генассамблея не поддержала поправку Канады, предлагавшую прямо осудить террористическое нападение ХАМАС и захват заложников.

Фото: Минобороны Чехии

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