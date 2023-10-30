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Последствия российской политики ненависти — НАТО о демонстрациях в Махачкале

Последствия российской политики ненависти — НАТО о демонстрациях в Махачкале

Вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хоть они и являются результатом российской пропаганды.

Об этом заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в программе Латвийского телевидения Утренняя панорама, пишет Delfi.

— Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан — одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине, — сказал Сартс, добавив, что события в Махачкале не вызвали особого удивления.

По его мнению, эти демонстрации — одно из проявлений радикализации российского общества.

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— Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить. Это будет происходить единственным способом, который они знают — силой, — добавил эксперт.

Сартс считает, что сейчас Кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления — нечто такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко.

В субботу вечером, 28 октября, на Северном Кавказе (Дегестан) РФ прошла серия антисемитских митингов.

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Источник: Delfi
акція протесту, Дагестан, Росія
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