Последствия российской политики ненависти — НАТО о демонстрациях в Махачкале

Вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хоть они и являются результатом российской пропаганды.

Об этом заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в программе Латвийского телевидения Утренняя панорама, пишет Delfi.

— Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан — одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине, — сказал Сартс, добавив, что события в Махачкале не вызвали особого удивления.

По его мнению, эти демонстрации — одно из проявлений радикализации российского общества.

Сейчас смотрят

— Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить. Это будет происходить единственным способом, который они знают — силой, — добавил эксперт.

Сартс считает, что сейчас Кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления — нечто такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко.

В субботу вечером, 28 октября, на Северном Кавказе (Дегестан) РФ прошла серия антисемитских митингов.

Источник : Delfi

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.