Цены на нефть могут достичь $150, если война на Ближнем Востоке усилится — Всемирный банк

В понедельник Всемирный банк предупредил, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на сырую нефть могут вырасти более чем до $150 за баррель, что чревато повторением шока цен на нефть 1970-х годов, если основные производители сократят поставки.

В своем ежеквартальном обзоре Перспективы развития товарных рынков Всемирный банк заявил, что затянувшийся конфликт между Израилем и ХАМАСом может привести к значительному росту цен на энергоносители и продовольствие, что станет “двойным шоком” для товарных рынков, все еще переживающих полномасштабное вторжение России в Украину.

— Последний конфликт на Ближнем Востоке происходит на фоне сильнейшего шока для товарных рынков с 1970-х годов — войны России с Украиной, — сказал Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по экономике развития.

Согласно базовым прогнозам банка, общие цены на сырьевые товары в следующем году упадут на 4,1%, а цены на нефть снизятся в среднем до $81 за баррель по сравнению с $90 за баррель в текущем квартале в связи с замедлением экономического роста.

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Однако, как отмечается в докладе, этот прогноз может быстро измениться в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке. В худшем случае мировое предложение нефти может сократиться на 6-8 млн баррелей в день, что приведет к снижению цен до $140-$157 за баррель, если ведущие арабские производители, такие как Саудовская Аравия, пойдут на сокращение экспорта.

При сценариях с небольшими и средними перебоями цены могут составить $102-$121 за баррель, говорится в докладе. Текущий мировой спрос на нефть составляет около 102 млн баррелей в сутки.

Война в Израиле началась 7 октября, когда ХАМАС начал пересекать границу Израиля из сектора Газа. В результате боевых действий, по данным израильских властей, погибло более 1,4 тыс. человек и более 230 были взяты в заложники. Результатом израильских бомбардировок в Газе погибло более 8 тыс. человек и более 20 тыс. получили ранения, по данным палестинских властей.

Конфликт грозит выйти за пределы Израиля и оккупированных палестинских территорий, и аналитики в области энергетики предупреждают, что мировой экспорт может пострадать, если в него активно вовлекутся ведущие производители нефти, такие как Иран.

В этом месяце цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня с марта, так как трейдеры опасались, что перебои в работе трубопроводов приведут к сокращению мировых поставок, однако нефтяные рынки в основном не обратили внимания на последствия конфликта.

В понедельник цены на нефть эталонной марки Brent упали более чем на 3% и составили около $87 за баррель, превысив отметку $89 после начала последнего конфликта. В 2008 году, накануне мирового финансового кризиса, цены на нефть достигли рекордной отметки в $147 за баррель.

По мнению Всемирного банка, мировая экономика в большей степени способна противостоять шоку от предложения, чем в октябре 1973 года, когда арабские члены ОПЕК сократили экспорт в США и другие страны, поддержавшие Израиль в войне Йом-Киппур, что привело к четырехкратному росту цен на нефть.

Сегодня Ближний Восток играет меньшую роль в мировом экспорте нефти, чем 50 лет назад: на него приходится около 30% поставок, в то время как в 1970-х годах этот показатель составлял 37%.

Но 30% — это все равно большая доля, предупреждает Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка.

— Когда вы думаете о ценах на нефть, то, что происходит на Ближнем Востоке, не остается на Ближнем Востоке. Это имеет огромные глобальные последствия, — говорит он.

Однако в докладе содержится предупреждение о том, что еще не произошло полного восстановления после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое Косе назвал “травмирующим для сырьевых рынков”.

В интервью газете Financial Times он заявил, что “действительно негативный исход” наступит, если эскалация конфликта приведет к устойчивому росту цен на сырьевые товары, что вызовет “новую волну инфляции” и заставит центральные банки действовать. Гилл добавил: “Директивным органам придется проявить бдительность”.

По мнению банка, это будет иметь серьезные последствия для продовольственной безопасности в более бедных странах, которые уже сталкиваются с растущим уровнем голода. Рост цен на нефть и газ также приведет к увеличению стоимости перевозок и удобрений, что приведет к удорожанию сельскохозяйственной продукции.

— Рост цен на нефть, если он будет продолжаться, неизбежно приведет к росту цен на продовольствие, — сказал Косе, добавив, что к концу 2022 года почти десятая часть населения Земли будет недоедать.

По его мнению, эскалация последнего конфликта приведет к усилению продовольственной безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

Источник : Financial Times

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